Прилітав туди на власному гелікоптері: який вигляд має фазенда зрадника Медведчука під Києвом
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Фазенду політика оцінили у 757 мільйонів гривень
Віктор Медведчук — колишній депутат, який намагався втекти до Росії під час повномасштабної війни. Тоді його затримала Служба безпеки України. Згодом політика обміняли на українських військовополонених, зокрема з "Азову". Перед втечею він ховався у розкішному будинку за 400 тисяч гривень у місяць, а серед його нерухомості була й фазенда під Києвом.
Медведчук володів приватною дачею у селі Українка під Києвом, загальною площею понад 24 гектари. Також на території дачі був вертолітний майданчик і особистий причал. Дім політика передбачав триповерховий будинок з дерева фінської фірми "Хонка". Маєток зроблений у стилі Межигір'я, як було в президента-втікача Віктора Януковича.
Біля будинку є хвойно-березовий ліс, а поруч — річка Стугна. Усередині маєтку є критий басейн, дитяча гойдалка, футбольне поле, місце для прогулянок. Також на території особняка можна побачити будинок для гостей, зону для мангалу, альтанки та відеокамери, які причеплені скрізь.
З'ясувалось, що 11 років фазенда належала фірмі "Спорт-Тур". Бенефіціаром компанії була дружина Медведчука, ведуча Оксана Марченко. Її майно близько на 6 мільярдів гривень заарештували, серед них — і фірму "Спорт-Тур". СБУ зазначала, що компанію Марченко використовувала для підривної діяльності проти України.
На дачу екснардеп міг прибувати й на гелікоптері. Його також вилучили та передали Головному управлінню розвідки Міноборони. Натомість фазенда відійшла Агентству з розшуку та менеджменту активів для управління. Нерухомість, яку у документах зареєстрували як спортивну базу, оцінили у 757 мільйонів гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маєтки ексміністра-втікача Захарченка в Україні. Він мав кілька будинків і квартир, які придбав за час політичної діяльності.