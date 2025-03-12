Прилітав туди на власному гелікоптері: який вигляд має фазенда зрадника Медведчука під Києвом

Фазенду політика оцінили у 757 мільйонів гривень

Віктор Медведчук — колишній депутат, який намагався втекти до Росії під час повномасштабної війни. Тоді його затримала Служба безпеки України. Згодом політика обміняли на українських військовополонених, зокрема з "Азову". Перед втечею він ховався у розкішному будинку за 400 тисяч гривень у місяць, а серед його нерухомості була й фазенда під Києвом.

Медведчук володів приватною дачею у селі Українка під Києвом, загальною площею понад 24 гектари. Також на території дачі був вертолітний майданчик і особистий причал. Дім політика передбачав триповерховий будинок з дерева фінської фірми "Хонка". Маєток зроблений у стилі Межигір'я, як було в президента-втікача Віктора Януковича.

Будинок Медведчука з дерева фінської фірми "Хонка", скриншот з відео "ТСН"

Біля будинку є хвойно-березовий ліс, а поруч — річка Стугна. Усередині маєтку є критий басейн, дитяча гойдалка, футбольне поле, місце для прогулянок. Також на території особняка можна побачити будинок для гостей, зону для мангалу, альтанки та відеокамери, які причеплені скрізь.

Особняк оточує хвойно-березовий ліс, скриншот з відео "ТСН"

З'ясувалось, що 11 років фазенда належала фірмі "Спорт-Тур". Бенефіціаром компанії була дружина Медведчука, ведуча Оксана Марченко. Її майно близько на 6 мільярдів гривень заарештували, серед них — і фірму "Спорт-Тур". СБУ зазначала, що компанію Марченко використовувала для підривної діяльності проти України.

Фазенду Медведчука заарештували, скриншот з відео "ТСН"

На дачу екснардеп міг прибувати й на гелікоптері. Його також вилучили та передали Головному управлінню розвідки Міноборони. Натомість фазенда відійшла Агентству з розшуку та менеджменту активів для управління. Нерухомість, яку у документах зареєстрували як спортивну базу, оцінили у 757 мільйонів гривень.

Гелікоптер Медведчука, скриншот з відео "ТСН"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маєтки ексміністра-втікача Захарченка в Україні. Він мав кілька будинків і квартир, які придбав за час політичної діяльності.