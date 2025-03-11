Внезапно умер в 38 лет: почему не стало актера "Дальнобойщиков" Галкина и где его похоронили

Актер скончался в 38 лет

Владислав Галкин — известный российский актер, который в свое время был очень популярным в Украине. В частности, его помнят из сериала "Дальнобойщики", который показывали на нашем телевидении в 2000-х. Впрочем, актера неожиданно не стало в 2010 году. Также недавно мы рассказывали, где похоронена актриса сериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова.

"Телеграф" расскажет больше о творчестве актера, почему он умер, и где его похоронили.

Биография Владислава Галкина

Будущий актер родился в 1971 году в Санкт-Петербурге. Парень рос без отца, но в 10 лет его взял под опеку отчим. Также к воспитанию приобщалась бабушка, работавшая учительницей младших классов.

Именно бабушка привела Галкина на кинопробы в 9 лет. Так его взяли на роль хулигана Гекльберри Финна в фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". С этого времени и начала актерская карьера Владислава.

Галкин в ленте "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", скриншот из фильма

Затем Галкин переехал из родительского дома и начал учиться в театральном училище. В конце 90-х он сыграл в драме "Ворошиловский стрелок", в котором говорится о деде, который решает отомстить обидчикам за изнасилование его внучки.

Также актер исполнял роль лейтенанта Александра Таманцева в военной драме "В августе 44-го…", пропагандирующей культ войны. В 2001 году актер сыграл роль водителя в приключенческом сериале "Дальнобойщики". Киноработа была популярной, поэтому Галкин после нее стал известным актером. Сериал транслировали и в Украине.

Галкин в сериале "Дальнобойщики", скриншот из сериала

Галкину часто доставались роли спецназовцев и военных, которыми популяризировалась карательная система России, а также укреплялся нарратив, что все можно покорить силой. В частности, это можно проследить в сериале "Спецназ", где Галкин сыграл офицера ГРУ и в минисериале "По ту сторону волков", где он превратился в офицера конной разведки.

Галкин в военной драме "В августе 44-го…", скриншот из сериала

Галкин играл в двух частях пропагандистской ленты "Диверсант" о разведчиках, мечтающих стать полковниками во время Второй мировой войны. Также актер играл роль частного детектива в сериале "Грязная работа" и киллера — в "Логово змея". А последней киноработой актера был фильм "Любовь на сене".

Галкин в ленте "Диверсант"

Однажды актер попал в громкий скандал. А все потому, что бармен отказал ему в очередном стакане виски, когда тот уже был в нетрезвом состоянии. Так Галкин начал стрелять по бутылкам и посетителям барам. Актера приговорили к 14 месяцам лишения свободы условно.

Смерть и могила Владислава Галкина

В 2010 году Галкин попал в больницу из-за обострения воспаления поджелудочной железы. После этого он полностью отказался от алкоголя и соблюдал диету. Однако впоследствии артист был найден мертвым в его квартире. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне воспаления поджелудочной железы. Актеру было всего 38 лет.

Владислав Галкин умер в 38 лет, фото из сети

Отчим Галкина усомнился, что актера не стало из-за проблем со здоровьем. Он рассказал, что Вячеслав незадолго до смерти взял в банке около 136 тысяч долларов, чтобы сделать ремонт в квартире. Мужчина предположил, что об этом мог узнать кто-то. К тому же, по словам отчима, его приемному сыну угрожали.

Борис также заметил на теле покойного ссадины и синяки. В то же время, средства, которые Владислав взял в банке, отчим не нашел в его квартире. Галкина похоронили на Аллее Славы актеров Троекуровского кладбища в Москве. На могиле актера установили два памятника: один предполагает скульптуру актера в полный рост с театральной маской, а другой — персонажа Гекльберри Финна, которого Галкин исполнил в детстве. Также там можно увидеть несколько надгробных камней.

Могила Галкина, фото из сети

Галкину установили два памятника, фото из сети

Так выглядит могила Владислава Галкина, фото из сети

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