Европарламент выступил против политики США в отношении Украины.

Европейский парламент остро подверг критике администрацию Дональда Трампа за попытки давления на Украину с целью принудительного прекращения огня. По словам европейских законодателей, США фактически шантажируют Киев, принуждая его к капитуляции перед Россией без участия Европейского Союза в переговорах.

Как сообщает Politico, более 440 депутатов в 720-местном парламенте поддержали совместную декларацию, в которой осудили любые попытки принудить украинское руководство к "мирному соглашению" с Москвой. Они назвали такие действия Вашингтона "контрпродуктивными и опасными", а также заявили, что Россия фактически получает "вознаграждение" за трехлетнее вторжение в Украину.

Европейские депутаты подчеркнули, что изменение внешнеполитического курса США оставляет ЕС в роли главного союзника Украины, а значит, страны-члены должны увеличить военную помощь Киеву.

Давление на Украину и новые вызовы для Европы

С начала второго срока Трамп приостановил поставки военной помощи и обмен разведданными из Украины, требуя от Киева согласиться на переговоры с Россией. Только после принятия Украиной 30-дневного прекращения огня Вашингтон возобновил поддержку. В то же время, Россия пока не отреагировала на такое соглашение.

Несмотря на то, что часть европейских политиков призвала отложить голосование за резолюцию из-за последних переговоров между США и Украиной, их аргументы не нашли поддержки большинства. Таким образом, Европа продолжает искать способы усилить свою безопасность на фоне изменений в глобальном балансе сил.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, будет пытаться затянуть согласование условий прекращения боевых действий в Украине. Он постарается достичь для Москвы максимально выгодных условий.