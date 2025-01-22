Россия должна заплатить украинцам за страдания из-за потери родных: что сделать для получения компенсации

На сайте Международного реестра убытков и портале "ДИЯ" представлены пошаговые инструкции подачи заявления

Украинцы получили возможность претендовать на получение компенсации не только за разрушенное и поврежденное жилье, но и за душевные страдания из-за смерти близкого члена семьи. На днях начался прием заявлений в Международный реестр убытков по этой категории.

"Телеграф" узнал о тонкостях подачи документов и о сроках, когда наши сограждане могут фактически получить компенсацию.

Без экспертной оценки и доказательств душевных страданий

С весны 2023 года действует международная организация и цифровая платформа Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины (сокращенно Международный реестр убытков, или Реестр убытков для Украины или англ. RD4U). Его задача — фиксация последствий (убытков, потерь, ущерба) действия врага для рядовых граждан, юридических лиц и страны в целом, чтобы иметь аргументы для принуждения РФ для оплаты по счетам. В целом ущерб будет определяться по четырем десяткам категорий.

Прием заявлений по первой из них — категории А3.1 "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества" — стартовал в мае 2024 года. И на сегодняшний день их подано более 10 000 на общую сумму свыше 800 млн. евро. Второй открытой категорией 16 января 2025 года стала категория А2.1 "Смерть близкого члена семьи". Как отмечается на странице Международного реестра ущерба, это могло произойти раньше, но планам помешала масштабная кибератака со стороны российских хакеров. "Хотя системы Реестра не пострадали, эта атака усложнила доступ заявителей к информации, содержащейся в соответствующих государственных реестрах или базах данных и которая необходима для подачи заявлений в Реестр", – говорится в сообщении.

Средний размер компенсации по одному заявлению составляет, по данным Реестра, 54 тыс. евро

При этом отмечается, что речь идет лишь об ущербе, касающемся душевной боли и страданий заявителя, вызванных смертью родного человека. О материальных последствиях такого трагического события, вроде потери дохода или поддержки, можно будет заявлять в других категориях, еще находящихся на стадии разработки. Принимаются заявления в Международный реестр убытков по категории А2.1 в электронном виде исключительно через веб-портал ДИЯ, но впоследствии такая возможность появится и в приложении.

В подтверждение причиненного смертью члена семьи ущерба украинцы должны предоставить полную информацию о себе и погибшем родном человеке, уровень родства с ним, а также максимально предоставить данные (если они известны) об обстоятельствах смерти – месте, времени, медицинских причинах и т.д. Как сообщила председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк, к заявлению необходимо добавить и всю имеющуюся документацию, например, свидетельство о смерти, документы уголовного производства или другие доказательства, касающиеся происшествия, повлекшего смерть.

- В то же время, вы не обязаны давать собственную или экспертную оценку вашей душевной боли и страданий, или какие-либо другие доказательства этому, — обратила внимание на важный аспект народная избранница.

Елена Шуляк также обращает внимание, что для категории А2.1 близким членом семьи считают одного из родителей умершего лица (при этом не только биологического, но и юридически признанного усыновителем или отчимом/мачехой), партнера умершего лица (супруга в законном браке или гражданском партнерстве), ребенка умершего лица (как биологического, да и усыновленного или пасынка/подчерку, то есть ребенка одного супругов или гражданского партнера).

- Вы можете считаться гражданским партнером, если на момент смерти близкого человека вы поддерживали длительные близкие отношения с ним, проживали и вели совместное хозяйство, имели общие основные расходы, оказывали и получали помощь от него и т.д., — разъяснила народный депутат.

А на сайте Реестра в рубрике "Распространенные вопросы" указано, что заявления могут касаться как гражданских украинцев, так и военных, членов добровольческих формирований тергромад или работников правоохранительных органов. Кроме того, если человек потерял нескольких членов семьи, то отдельное заявление может подаваться по каждому факту смерти.

Юристы работают "в полях" и на международной арене

Среди тех, кто подал заявку в Международный реестр ущерба в первые сутки после открытия новой категории, была жена херсонского волонтера Антона Кушнира — Людмила. 16 мая 2022 года мужчину, который занимался эвакуацией людей из Херсона (тогда находился под контролем врага) и доставкой в город гуманитарных грузов, убил российский снайпер. Разобраться в тонкостях подачи заявления женщине помогали коллеги мужа по общественной организации "Мисто силы", которая сейчас сосредоточена на предоставлении юридических консультаций и сопровождения жителей Херсонщины. Как отметила юрисконсульт ОО Светлана Медведева, сначала женщину проконсультировали по документам, которые нужно будет предоставить, а затем в режиме онлайн помогли заполнить заявку и сформировать электронную подпись. В общей сложности на это ушло два часа.

Представители Реестра подчеркивают: ничто не способно заменить утраченные жизни, но подача заявлений — шаг к восстановлению справедливости.

- За эти дни наша организация помогла подать херсонцам еще несколько заявлений, в общем-то система понятна, никаких сложностей в процессе не возникало, — подчеркнул в разговоре с "Телеграфом" председатель ОО "Мисто силы", адвокат, кандидат юридических наук Евгений Гилин. – К тому же, у нас уже был опыт работы с Международным реестром убытков, в который с прошлого года принимались заявления о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества. Мы работали не только с гражданскими, но и с разными органами самоорганизации населения, такими как ОСМД, садовые общества, жилищно-строительные кооперативы. Ведь повреждений, разрушений из-за постоянных атак россиян очень много в Херсоне и области, при этом существует чрезвычайный кризис юридических кадров.

И Елена Шуляк, и Евгений Гилин подчеркивают, что подача заявления автоматически не означает положительного решения о компенсации. Ведь в Международном реестре убытков только принимают решение о том, подлежит ли заявление внесению в Реестр. Далее за дело возьмутся другие структуры, которые будут рассматривать документы и определять, какой будет фактическая компенсация. Но этот процесс долгий и к его запуску подключено большое количество людей.

Над созданием компенсационного механизма в Гааге прошлым летом работали делегации 55 стран.

– Пока что речь идет только о подаче документов, юристы нашей и других организации помогают с оформлением заявлений, это такая «работа в полях», – говорит Евгений. – А есть масштабная работа международного юридического сообщества с привлечением дипломатов, экономистов, других специалистов, направленная на разработку компенсационных механизмов. Ведь до этого не существовало таких инструментов для принудительной конфискации активов одного государства в пользу другого. И вот именно процедурные все аспекты подтверждения изложенных в заявлениях данных, возможности внесения изменений, а впоследствии определение размеров компенсации и их выплаты находится в процессе разработки. Мы видим, что представительство Международного реестра убытков в Украине поддерживают тесную связь с общественным сектором, с отдельными институциями, поэтому у нас нет сомнений, что все механизмы будут соответствовать высоким стандартам международного права. Это все будет прозрачно и очень продуктивно.

Запуск компенсационной комиссии, которая должна рассматривать заявления, в Международном реестре ущерба обещают в ближайшее время. В январе в Гааге должна состояться уже четвертая подготовительная встреча по этому поводу с участием делегаций из разных стран. При этом алгоритм расчета выплат, который должен стать следующим шагом, может занять больше времени. По данным Елена Шуляк, ориентировочно он будет готов не раньше 2026 года.

– Первые решения по определению размера ожидают с 2027 года. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы, – объяснила Елена Шуляк.

Украинцы могут также уже сейчас готовиться и к подаче заявления (а именно собрать документы) по другим категориям ущерба, в частности, повреждения или разрушения общественных зданий, потери оплачиваемой работы или частного предпринимательства, вынужденного перемещение за пределы Украины и т.д. На сайте Реестра уже представлены формы и правила представления. Но когда именно будет начат прием заявок, будет сообщено дополнительно.

Как сообщал "Телеграф", в конце 2024 года Европейский совет принял постановление, согласно которому российские активы будут заморожены до окончания войны с Украиной.