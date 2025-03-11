Укр

Кому открыта граница в 2025 году: правила пересечения для мужчин

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Пункт пропуска
Пункт пропуска. Фото Коллаж "Телеграфа"

Восемь категорий украинцев могут выехать из Украины во время войны

В 2025 году вопрос выезда мужчин за границу в условиях военного положения приобрел новые изменения и уточнения. Кабинет Министров Украины утвердил расширенный перечень категорий мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу без согласия профильного министерства или территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Согласно постановлению Кабинета Министров №840, право на выезд получили:

  • мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат, или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей Героев Украины — если мужу, жене, сыну, дочери, отцу, матери, брату или сестре посмертно присвоено звание Героя Украины.

Другие категории, которым разрешен выезд

Кроме новшеств, право на пересечение границы сохранили и другие категории граждан:

  • люди, забронированные на период мобилизации;
  • мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • родители троих и более несовершеннолетних детей;
  • родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей;
  • граждане, которые ухаживают за родственником с инвалидностью, в сопровождении за этим человеком;
  • попечители недееспособных лиц или людей с инвалидностью.

Необходимые документы для выезда за границу

Для пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе:

  • военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);
  • документ, подтверждающий право на выезд (например, свидетельство о рождении детей, медицинское заключение о непригодности к службе или документ о бронировании).

Юристы подчеркнули, что, несмотря на изменения, основные требования по документам остаются неизменными — следует иметь при себе военно-учетный документ и подтверждение права на выезд.

Ранее "Телеграф" писал, кто из ребят до 22 лет может выехать из Украины во время войны. Выехать за границу можно по семейным обстоятельствам.

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#Документы #Мобилизация #Выезд за границу