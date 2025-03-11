Кому открыта граница в 2025 году: правила пересечения для мужчин
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Восемь категорий украинцев могут выехать из Украины во время войны
В 2025 году вопрос выезда мужчин за границу в условиях военного положения приобрел новые изменения и уточнения. Кабинет Министров Украины утвердил расширенный перечень категорий мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу без согласия профильного министерства или территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Согласно постановлению Кабинета Министров №840, право на выезд получили:
- мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат, или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей Героев Украины — если мужу, жене, сыну, дочери, отцу, матери, брату или сестре посмертно присвоено звание Героя Украины.
Другие категории, которым разрешен выезд
Кроме новшеств, право на пересечение границы сохранили и другие категории граждан:
- люди, забронированные на период мобилизации;
- мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- родители троих и более несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей;
- граждане, которые ухаживают за родственником с инвалидностью, в сопровождении за этим человеком;
- попечители недееспособных лиц или людей с инвалидностью.
Необходимые документы для выезда за границу
Для пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе:
- военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);
- документ, подтверждающий право на выезд (например, свидетельство о рождении детей, медицинское заключение о непригодности к службе или документ о бронировании).
Юристы подчеркнули, что, несмотря на изменения, основные требования по документам остаются неизменными — следует иметь при себе военно-учетный документ и подтверждение права на выезд.
Ранее "Телеграф" писал, кто из ребят до 22 лет может выехать из Украины во время войны. Выехать за границу можно по семейным обстоятельствам.