Можно заработать 25 тысяч и больше: появилась несложная работа для пенсионеров

Пенсионерам устроиться на хорошую работу несложно

Работа для пенсионеров с достойной оплатой становится все более актуальной в Украине. Сеть магазинов Watsons Украина предлагает вакансию комплектующего на склад в селе Чайки Бучанского района. Компания также ищет работников в Киеве на улице Олеся Гончара.

Заработная плата на этой должности составляет от 20 000 до 25 000 гривен в зависимости от выработки. После испытательного срока оплата рассчитывается по результатам работы без верхнего предела дохода. Информация об этой вакансии размещена на портале по поиску работы Work.ua.

Работодатель обеспечивает официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями. Работники получают оплачиваемый отпуск и больничные. Компания предоставляет рабочую спецодежду и организует бесплатную развозку от метро Академгородок и от села Стоянка.

Основные обязанности в должности следующие: отбор и комплектация товаров для магазинов розничной сети с помощью сканера, а также размещение товара на паллетах. Работать нужно на складе по графику 2/2 с 8:00 до 20:00.

От кандидатов требуется ответственность, внимательность, желание работать и отсутствие вредных привычек.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о другой вакансии с хорошим графиком. Это работа санитарки во Львове.