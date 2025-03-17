Без условий со стороны России? Чего ждать от временного перемирия в войне

Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в совместном заявлении с американской делегацией

Украина показала свою настроенность на перемирие на 30 дней с Россией, поэтому дипломатически мяч сейчас на российской стороне. От России сейчас ожидается ответ, но без каких-либо условий.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал в интервью изданию РБК-Украина. По его словам, наша страна приняла то предложение американской стороны и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же.

"Давайте дождемся официального ответа, потому что по состоянию на сегодня его нет. Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что есть разные официальные формы подтверждения позиции государства. Это подтверждение должно быть предоставлено напрямую американской стороне, чего РФ до сих пор не сделала.

"Но здесь еще раз уточню, что мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что горький опыт "минского процесса и установленных тогда перемирий, которых было 25 как минимум, показывает, что это действительно вызов.

"Показывает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций. Показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика — сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", — объясняет министр.

По мнению Сибиги, этот механизм должен быть с международной компонентой.

"Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. И я уже это говорил, мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет вырабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", — подытожил глава МИД.

Перемирие на 30 дней — что известно

Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.

Андрей Сибига пояснил, что принятие решения о предложении 30 дней полного прекращения огня – это не подготовка к замораживанию войны с Россией. Украина согласилась на это предложение, поскольку считает, что это может начать путь к полному завершению войны.

В Кремле считают, что призыв к перемирию в Украине воспринимается как будто бы "попытка дать ВСУ время на перевооружение". Такой сигнал был передан Россией для США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт или соглашения, аналогичные Минским договоренностям или Будапештскому меморандуму. По словам руководителя Офиса президента, Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров.