Сегодня звучали бы специфически: историк рассказал, какими были анекдоты времен Руси

История Киевской Руси сохранила не только хроники войн и политических событий, но и древние анекдоты, раскрывающие особенности средневекового юмора

В летописях и хрониках средневековья, где исторические события часто переплетаются с легендами, можно найти интересные примеры того, над чем смеялись наши предки в Киевской Руси. Хотя анекдот как отдельный жанр не был зафиксирован в летописях, до нас дошли рассказы, которые можно считать юмористическими историями того времени.

Историк Александр Алферов рассказал о двух интересных примерах средневекового юмора. Оба они связаны с борьбой за Киевский престол между Болеславом, королем Польши и Ярославом, князем Киевским.

Насмешки над врагом: психологическая война Средневековья

Одним из самых известных исторических источников тех времен является "Повесть временных лет", составленная Нестором Летописцем в начале XII века. Эта летопись не только рассказывает об истории Киевской Руси, но содержит рассказы, которые можно считать анекдотами того времени.

Ярким примером является история о том, как войска Ярослава насмехались над королем Болеславом во время их встречи у реки Буг в 1018 году. Воевода Блуд с войсками Ярослава начал насмехаться над физической формой Болеслава. Польский король был большим и тяжелым, поэтому не мог долго сидеть на коне, хотя и был толковым правителем.

Это повествование показывает, как воины того времени использовали юмор для психологической войны. Интересно, что Болеслав, услышав такие насмешки, решил доказать свою храбрость и военное мастерство. Он сел на коня и вброд пересек реку, а за ним последовали его воины. Ярослав не успел приготовиться к бою, и Болеслав одержал победу.

Польский взгляд: юмор с другой стороны

Польские хроники, в частности хроника Гала Анонима, также оставили нам рассказ о той же ситуации, но с другой стороны. Согласно этим источникам, король Болеслав, возмутившись насмешками, ворвался в королевство русов, чтобы захватить Киев.

Когда король русов узнал о неожиданном вторжении, он был занят рыбалкой на лодке. Его реакция была довольно оригинальной: он поднес палец к губам, поплевал, как это делали рыбаки, и сказал, что Бог назначил передать город и королевство в руки Болеслава, поскольку тот занимался рыцарством, а не рыбалкой.

Юмор как зеркало эпохи

Эти истории не только свидетельствуют о юморе того времени, но и подчеркивают важность военной хитрости и психологической войны в средневековье. Насмешка над физической формой противника была одним из способов деморализовать врага перед боем.

Такие анекдотические рассказы позволяют нам лучше понять менталитет людей Киевской Руси, их ценности и отношение к власти, войне и чести. Они показывают, что юмор был не только развлечением, но мощным инструментом в политической и военной сферах средневекового общества.

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