Порошенко в інтерв'ю BILD розкритикував Зеленського і заступився за Трампа

Санкції проти себе експрезидент назвав "атакою на свободу та демократію"

Петро Порошенко, колишній президент України, зробив гучну заяву щодо чинного глави держави Володимира Зеленського. На думку експрезидента, останній нібито веде країну у бік диктатури.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню BILD. Порошенко висунув серйозні звинувачення проти Зеленського.

"Він – нещасний лідер команди, яка веде націю у бік диктатури. Але Україна — це не Росія і ми не дозволимо, щоб в Україні встановилася диктатура", — заявив він.

Порошенко охарактеризував санкції проти себе та своєї партії як "атака на свободу та демократію". Водночас він не зміг пояснити причини їхнього запровадження.

"Я — єдиний політичний лідер, єдиний лідер опозиції, який зазнав санкцій без жодних пояснень. Те, що тут відбувається, це антиконституційно, це незаконно, немає жодного судового рішення. Це просто дуже дурне, незаконне, злочинне порушення закону", — розповів колишній президент.

Порошенко про Трампа і Зеленського

Петро Порошенко прокоментував звинувачення глави США Дональда Трампа проти Володимира Зеленського та України.

"Якщо ви запитуєте мене про диктатуру, то відповідь зрозуміла, диктатор — це Путін. Але абсолютно неприйнятно, коли Україна наближається до кордонів демократії та свободи, коли відбуваються напади на місцеве самоврядування, коли лідер опозиції зазнає незаконного та антиконституційного переслідування. Це має бути негайно зупинено. Не тому, що справа стосується мене, а тому, що ми повинні зберігати єдність. А єдність — це вирішальний, дуже сильний чинник, аби зупинити Путіна", — переконує експрезидент.

А на повідомлення, що Трамп хоче відставки Зеленського, Порошенко відповів так: "Хто буде лідером України – це справа українського народу. […] Знаєте, що Зеленський сказав у своїй передвиборчій програмі у 2019 році? Він сказав: "Я не балотуватимуся на другий термін. Я завершу свій перший термін і піду". Якщо це його пряма обіцянка, чому я маю висловлювати свою думку з цього приводу? Я розраховую на нього".

Також у своєму інтерв'ю Порошенко також торкнувся питання військових втрат та тактики на фронті. За його словами, Україна потребує зміни підходу до ведення війни, а саме зосередитися на обороні замість наступальних операцій; активізувати будівництво укріплень для стримування російської армії.

"Ми маємо негайно припинити втрачати людей, негайно припинити втрачати території. І ми маємо негайно припинити гаяти час", — сказав Порошенко.

Раніше "Телеграф" писав, що НБУ зволікає з позбавленням Порошенка права впливу на його банк. Експрезидента мали усунути від управління банком.