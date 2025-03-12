Была не хуже, чем Межигорье: как выглядела тайная дача Януковича под Киевом и что с ней произошло

"Русский мир" сжег шикарное имение беглого президента

Во владении бывшего президента Украины Виктора Януковича было не только Межигорье в Киевской области, но и 30 гектаров лесных угодий вблизи села Сухолучье. Там у него посреди леса находилась шикарная резиденция, где он любил собирать друзей-олигархов.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела тайная дача Виктора Януковича и что с ней произошло в начале полномасштабной войны. Мы узнали некоторые факты.

Охотничья резиденция Януковича в Сухолучье — что о ней известно

Угодья вблизи села Сухолучье использовали в качестве охотничьей резиденции еще во времена Советского Союза, поэтому здесь отдыхали многие высокопоставленные чиновники и партийные боссы. В 2012 году эта территория перешла во владения общества "Кедр", связанное с Януковичем и стало его "загадочной" резиденцией.

Резиденция Януковича в Сухолучье, Фото: uatravel.net

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что во время своего правления на этой даче Янукович обустроил элитный охотничий клуб для своих друзей-олигархов. Его частыми гостями были Андрей Клюев, Леонид Кравчук, Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Вадим Новинский и другие.

Для общего доступа єту резиденцию открыли в 2017 году, Фото: uatravel.net

После бегства Януковича его резиденцию для общего доступа открыли в 2017 году и она была жемчужиной ландшафтного дизайна. На территории находился шикарный особняк, маленькая церковь, красивый сосновый лес, озера, гавань для яхт и Киевское море. Там проводили экскурсии, оборудовали комплекс отдыха и каждый желающий мог полюбоваться природой.

Тайная дача Януковича была жемчужиной ландшафтного дизайна, Фото: uatravel.net

Дачу Януковича окружал сосновый лес, Фото: uatravel.net

Что произошло с дачей Януковича в Сухолучье

Но в конце февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, "русский мир" до основания сжег шикарное имение в Сухолучье. Эта территория стала местом боев и здания были разрушены, в дом влетел вражеский снаряд.

В дом попал вражеский снаряд

Как выглядела дача Януковича в Сухолучье до и после полномасштабной войны

По данным журналистов, в резиденции экс-президента Януковича погибло как минимум двое украинских военных. О том, что на территории заповедника велась стрельба, свидетельствовала куча гильз на асфальте.

Территория резиденции стала местом боев

Но горела не только дача, а и зеленые насаждения вокруг нее. Но хорошо, что природа даже после пожара способна к восстановлению и молодые побеги со временем начали пробиваться из сгоревшей земли.

Дачу Януковича в Сухолучье после "русского мира"

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