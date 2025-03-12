Пассажирские самолеты были "замечены" возле фронта в Украине? Что известно о загадочных полетах

Аномалия могла быть сбоем?

Пассажирские самолеты над Украиной продолжают фиксировать радары. При этом воздушное пространство с начала полномасштабной войны остается закрытым. Очередную аномалию засекли прямо у линии фронта.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar. Согласно им, речь идет о сразу двух пассажирских самолетах. Они якобы пролетели недалеко от линии соприкосновения над Донбассом

Один из них принадлежит российской авиакомпании Аэрофлот. 5 марта Airbus A320-214 с номером SU1365 летел из Ставрополя в Москву, однако во время полета его фиксировали в Донецкой и Луганской областях. Согласно истории полета на сайте, летательный аппарат якобы сделал крюк над Украиной, а потом вылетел из неё и продолжил лететь к своему пункту назначения.

Второй борт принадлежит компании из ОАЭ Flydubai. Boeing 737 MAX 8 с номером FZ1349 летел из Дубая в Минск, но также, как и российский борт якобы залетел на территорию Украины.

Что это было?

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом мониторинговые сервисы уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими городами.

Причин этому может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Как рассказывал "Телеграф", ранее над Украиной заметили два пассажирских самолета из Беларуси.