Прорыв россиян в Сумскую область оказался вбросом народного депутата: так сообщили в Генштабе (детали)

В Генштабе попросили украинцев доверять только официальным источникам

Ситуация на границе Сумской области с Россией находится под контролем сил обороны Украины. Информация, которая распространяется в социальных сетях по поводу продвижения врага вглубь территории Сумщины, как и вчерашнее сообщение Минобороны РФ о взятии ряда сел на Запорожье, не соответствует действительности.

Это русские фейки, созданные с целью распространения паники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского пограничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заранее созданной системе обороны", — говорится в публикации.

Отмечается, что защитники Украины успешно останавливают все попытки ВС РФ закрепиться на территории Сумщины. При этом захватчики несут большие потери в живой силе.

"Командованием Вооруженных сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами", – пишут в пресс-службе.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы продолжают удерживать территорию в Курской области России.

"Важно отметить, что враг не прекращает оказывать информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе", – говорится в сообщении.

В Генштабе попросили украинцев доверять только официальным источникам и проверять информацию. Это несложно, ведь официальные представители ВСУ ежедневно сообщают о событиях российско-украинской войны и актуальной ситуации.

Стоит добавить, что информация о россиянах Сумской области до сих пор распространяется в Facebook-аккаунте народного депутата из "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

"Курщина — наш хаотичный выход без планирования и приказов в критический момент переговоров. На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области", — написала она несколько часов назад.

Напомним, 18 марта российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. При этом СНБО назвали эти публикации элементом информационной войны.