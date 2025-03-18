Прорив росіян у Сумську область виявився вкиданням народної депутатки: так повідомили у Генштабі (деталі)

У Генштабі попросили українців довіряти лише офіційним джерелам

Ситуація на кордоні Сумської області з Росією перебуває під контролем Сил оборони України. Інформація, яка поширюється в соціальних мережах щодо просування ворога вглиб території Сумщини, як й вчорашнє повідомлення Міноборони РФ про взяття низки сіл на Запоріжжі, не відповідає дійсності.

Це російські фейки, створені з метою поширення паніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони", – йдеться у публікації.

Зазначається, що захисники України успішно зупиняють усі намагання ЗС РФ закріпитися на території Сумщини. При цьому загарбники зазнають великих втрат в живій силі.

"Командуванням Збройних Сил України вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами та резервами", – пишуть у пресслужбі.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці продовжують утримувати території в Курській області Росії.

"Важливо зазначити, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві", – йдеться у дописі.

У Генштабі попросили українців довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію. Це нескладно, адже офіційні речники ЗСУ щоденно повідомляють про події російсько-української війни та актуальну ситуацію.

Варто додати, що інформація про росіян на Сумщині досі поширюється у Facebook-акаунті народної депутатки зі "Слуги народу" Мар'яни Безуглої.

"Курщина — наш хаотичний вихід без планування та наказів в критичний момент потреби для переговорів. На Сумщині російські війська вже зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині. Так, росіяни вже в Сумській області", – написала вона кілька годин тому.

Нагадаємо, 18 березня російські Telegram-канали повідомили про нібито спробу наступу Збройних сил України на Білгородську область. При цьому у РНБО назвали ці публікації елементом інформаційної війни.