"Украина в меню": британский аналитик подытожил разговор Трампа и Путина

Эксперт нашел и положительный момент

Во время переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным было достигнуто соглашение о прекращении ударов по энергетике и, возможно, будет остановка боев в море. На западе уже обратили внимание, что это уж очень сильно напоминает предложение, с которым украинская делегация поехала на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию.

Об этом рассказал военный аналитик, профессор в Королевском колледже Лондона и в Университете Эксетера Майкл Кларк. Его слова приводит Sky News.

По его словам, результат может говорить о том, что в Вашингтоне все же прислушиваются к мнению Киева, однако он предлагает не спешить делать позитивные выводы.

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню", — сказал Кларк.

Он указал на то, что прекращение огня в воздухе и на море это то, что предлагала украинская делегация во время переговоров с американцами в Джидде. Однако тогда Вашингтон настоял на введении полного прекращения огня на 30 дней.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов пойти на прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры.