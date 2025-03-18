Появились полные тексты заявлений Кремля и Белого дома после переговоров Трампа с Путиным (документы)

Путин вновь настаивал на уже известных требованиях и жаловался Трампу на "недоговороспособность Киева"

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Целью их диалога было обсуждение перемирия с Украиной на 30 дней и завершение российско-украинской войны.

Появились полные тексты заявлений Кремля и Белого дома по итогам переговоров глав государств.

В Кремле сообщили, что Путин настаивал на прекращении мобилизации в Украине, полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву во время 30-дневного перемирия. Российский лидер также пообещал воздерживаться от ударов по объектам украинской энергетики и якобы сразу отдал такой приказ военным.

В то же время он пожаловался на "недоговороспособность Киева", который якобы уже не раз нарушал достигнутые договорённости. Также Путин заявил, что "украинские боевики" якобы совершили "преступления террористического характера" в Курской области.

В свою очередь в Белом доме заявили, что движение к миру начнется с "энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира". Отмечается, что эти переговоры начнутся "немедленно" на Ближнем Востоке.

Напомним, разговор Путина и Трампа является самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов США и РФ. Он продлился почти 2,5 часа.