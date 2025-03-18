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Участвовал в Евромайдане и попал в российский плен: где сейчас экс-нардеп Парасюк и как выглядит

Автор
Виктория Козар
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Автор
Где сейчас участник Евромайдана Владимир Парасюк Новость обновлена 18 марта 2025, 11:02
Где сейчас участник Евромайдана Владимир Парасюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экс-нардеп находился в российском плену во время АТО

Владимир Парасюк — бывший народный депутат, который активно участвовал в Евромайдане, как и Дмитрий Булатов. После расстрела Небесной Сотни Парасюк произнес речь, которая оказала существенное влияние на дальнейшее развитие событий в стране. Так Янукович с пособниками сбежал из Украины.

"Телеграф" расскажет о деятельности активиста и политика, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Владимире Парасюке

Парасюк родился в 1987 году в селе Майдан Львовской области. Получал образование на факультете электроники Львовского национального университета имени Франко, но после третьего курса его отчислили. Так Владимир восстановился в вузе и перевелся на экономический факультет, на котором завершил учебу.

Парасюк учился в университете внутренних дел по специальности "Правоведение" в Днепре. Также он входил в Конгресс украинских националистов. Владимир участвовал в Евромайдане вместе с отцом. 18-20 февраля 2014 Парасюк с другими участниками Революции достоинства зашел в консерваторию, не допустив, чтобы ее заняли силовики.

Владимир Парасюк что известно
Владимир Парасюк был участником Евромайдана, фото из сети

После расстрела Небесной Сотни оппозиционеры Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провозгласили на сцене Евромайдана, что подписали с Януковичем "Соглашение об урегулировании кризиса". Там речь шла, в частности, о расследовании убийств на Майдане и проведении президентских выборов в том же году.

Владимир Парасюк Евромайдан
Парасюк поставил Януковичу ультиматум, фото из сети

Тогда Парасюк прервал выступление политиков и поставил Януковичу и его пособникам ультиматум: если они не уйдут в отставку, то майдановцы будут штурмовать Администрацию президента. На следующий день Янукович сбежал из Киева, а в Украине назначили выборы нового президента.

"Я не верю в эти тяжелые политические процессы, о которых они говорят. 77 человек положили голову, а они договариваются. Я вам говорю от своей сотни: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь", – заявил тогда Парасюк.

Парасюк на Евромайдане

В 2014 году Парасюк вступил в батальон "Днепр-1" и поехал защищать от россиян Донбасс. Участвовал в боях за Мариуполь и Иловайск. Попал в Иловайский котел, во время которого был ранен в голову. В тот момент Владимир оказался в плену, где его допрашивали. С помощью хитростей и собратьев Парасюка не узнали, и это спасло ему жизнь.

Вскоре Парасюка обменяли на российских террористов. За участие в АТО получил нагрудный знак МВД Украины "За отличие в службе". В 2014 году Владимир прошел в парламент и вошел в Комитет по предотвращению и противодействию коррупции.

Владимир Парасюк нардеп
Парасюк был народным депутатом, фото из его соцсетей

Однажды с участием Парасюка произошел инцидент. Он ударил ногой в голову генерала СБУ Василия Песного, когда тот сказал, что сделал для Майдана больше, чем Парасюк. Так против Владимира возбудили уголовное дело. А в 2016 году он подрался с нардепом Александром Вилкулом в эфире "112 канала".

Парасюк драки
Парасюк имел драки с нардепами, фото УНИАН

В 2016 году Владимир совместно с депутатами Семеном Семенченко и Егором Соболевым устроили торговую блокаду Донбасса. Они перекрыли железнодорожные и автомобильные пути, чтобы власти прекратили незаконную торговлю с оккупированными территориями. Так через несколько месяцев депутаты добились своего.

Где сейчас Владимир Парасюк

После начала вторжения россиян Парасюк вступил в ВСУ и пошел на войну. Участвовал в боях на Киевщине, Харьковском, Луганском, Донецком и Херсонском направлениях.

Где сейчас Владимир Парасюк
Парасюк встал на защиту страны от россиян, фото из его соцсетей

В 2022 году в бою за Северодонецк экс-нардеп был ранен в ногу и проходил реабилитацию. Затем Владимир вернулся на службу. Сейчас Парасюк продолжает защищать Украину на фронте. В своих соцсетях он пишет о войне, делится фотографиями с фронта и поздравляет украинцев с национальными праздниками.

Что сейчас с Владимиром Парасюком
Парасюк был ранен в 2022 году, фото из его соцсетей
Где сейчас Владимир Парасюк
Парасюк находится на фронте, фото из его соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший министр финансов Украины Александр Данилюк. Он занимал высокие должности в государственном аппарате.

Теги:
#Деятельность #Владимир Парасюк