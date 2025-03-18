Участвовал в Евромайдане и попал в российский плен: где сейчас экс-нардеп Парасюк и как выглядит

Экс-нардеп находился в российском плену во время АТО

Владимир Парасюк — бывший народный депутат, который активно участвовал в Евромайдане, как и Дмитрий Булатов. После расстрела Небесной Сотни Парасюк произнес речь, которая оказала существенное влияние на дальнейшее развитие событий в стране. Так Янукович с пособниками сбежал из Украины.

"Телеграф" расскажет о деятельности активиста и политика, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Владимире Парасюке

Парасюк родился в 1987 году в селе Майдан Львовской области. Получал образование на факультете электроники Львовского национального университета имени Франко, но после третьего курса его отчислили. Так Владимир восстановился в вузе и перевелся на экономический факультет, на котором завершил учебу.

Парасюк учился в университете внутренних дел по специальности "Правоведение" в Днепре. Также он входил в Конгресс украинских националистов. Владимир участвовал в Евромайдане вместе с отцом. 18-20 февраля 2014 Парасюк с другими участниками Революции достоинства зашел в консерваторию, не допустив, чтобы ее заняли силовики.

Владимир Парасюк был участником Евромайдана, фото из сети

После расстрела Небесной Сотни оппозиционеры Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провозгласили на сцене Евромайдана, что подписали с Януковичем "Соглашение об урегулировании кризиса". Там речь шла, в частности, о расследовании убийств на Майдане и проведении президентских выборов в том же году.

Парасюк поставил Януковичу ультиматум, фото из сети

Тогда Парасюк прервал выступление политиков и поставил Януковичу и его пособникам ультиматум: если они не уйдут в отставку, то майдановцы будут штурмовать Администрацию президента. На следующий день Янукович сбежал из Киева, а в Украине назначили выборы нового президента.

"Я не верю в эти тяжелые политические процессы, о которых они говорят. 77 человек положили голову, а они договариваются. Я вам говорю от своей сотни: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь", – заявил тогда Парасюк.

Парасюк на Евромайдане

В 2014 году Парасюк вступил в батальон "Днепр-1" и поехал защищать от россиян Донбасс. Участвовал в боях за Мариуполь и Иловайск. Попал в Иловайский котел, во время которого был ранен в голову. В тот момент Владимир оказался в плену, где его допрашивали. С помощью хитростей и собратьев Парасюка не узнали, и это спасло ему жизнь.

Вскоре Парасюка обменяли на российских террористов. За участие в АТО получил нагрудный знак МВД Украины "За отличие в службе". В 2014 году Владимир прошел в парламент и вошел в Комитет по предотвращению и противодействию коррупции.

Парасюк был народным депутатом, фото из его соцсетей

Однажды с участием Парасюка произошел инцидент. Он ударил ногой в голову генерала СБУ Василия Песного, когда тот сказал, что сделал для Майдана больше, чем Парасюк. Так против Владимира возбудили уголовное дело. А в 2016 году он подрался с нардепом Александром Вилкулом в эфире "112 канала".

Парасюк имел драки с нардепами, фото УНИАН

В 2016 году Владимир совместно с депутатами Семеном Семенченко и Егором Соболевым устроили торговую блокаду Донбасса. Они перекрыли железнодорожные и автомобильные пути, чтобы власти прекратили незаконную торговлю с оккупированными территориями. Так через несколько месяцев депутаты добились своего.

Где сейчас Владимир Парасюк

После начала вторжения россиян Парасюк вступил в ВСУ и пошел на войну. Участвовал в боях на Киевщине, Харьковском, Луганском, Донецком и Херсонском направлениях.

Парасюк встал на защиту страны от россиян, фото из его соцсетей

В 2022 году в бою за Северодонецк экс-нардеп был ранен в ногу и проходил реабилитацию. Затем Владимир вернулся на службу. Сейчас Парасюк продолжает защищать Украину на фронте. В своих соцсетях он пишет о войне, делится фотографиями с фронта и поздравляет украинцев с национальными праздниками.

Парасюк был ранен в 2022 году, фото из его соцсетей

Парасюк находится на фронте, фото из его соцсетей

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