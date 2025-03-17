Укр

Последней брала интервью у Януковича: как выглядит избранница мэра Харькова Терехова и чем она известна

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно об избраннице мэра Харькова Игоря Терехова
Что известно об избраннице мэра Харькова Игоря Терехова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Глава Харькова находится в отношениях с бывшей журналисткой

Игорь Терехов является мэром Харькова в течение 4 лет. Он стал преемником Геннадия Кернеса, которому установили после смерти памятник в полный рост. Действующий глава Харькова постоянно находится под прицелом камер, а вот его избранница не часто появляется на публике.

В кулуарах ходили слухи, что Терехов находится в отношениях с журналисткой Анной Кузнецовой. А в 2021 году мэр Харькова подтвердил эту информацию. Тогда он отметил, что они вместе много лет. Знакомство произошло, когда Анна брала интервью у чиновника.

Игорь Терехов избранница
Терехов находится в отношениях с Анной Кузнецовой, скриншот с видео

"Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже более десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она у меня брала интервью", — рассказывал политик.

Что известно об избраннице Терехова
Терехов и Кузнецова вместе уже несколько лет, скриншот из сети

Терехов поделился, что его любимая была последней, кто брал интервью у Януковича в Украине, когда он бежал из страны.

"Кстати, она — последний журналист в Украине, который брал интервью у Януковича, когда он убегал из Харькова", — отметил Игорь.

Кузнецова брала интервью у Януковича в президентской резиденции на окраине Харькова. Экс-глава государства отвечал на вопросы на фоне полосатых обоев и у лампы, чтобы не было понятно, где он находится. Кузнецова отмечала, что Янукович игнорировал большинство вопросов и говорил, что "его предали", но кто именно, так и не указал. Также политик сказал, что не собирается ничего подписывать и "произошло, как произошло". После этого он сбежал в страну-агрессора.

В 2015 году Кузнецову избрали депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". Параллельно она была секретарем комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за исполнением решений облсовета.

Анна Кузнецова харьковский депутат
Кузнецова была депутатом Харьковского областного совета, фото Depo.ua

Известно, что Анна работала и заместителем директора газеты "Харьковские ведомости". А в 2020 году Кузнецова стала депутатом партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 года чиновница прекратила депутатскую деятельность в Харьковском областном совете.

Анна Кузнецова что известно
Кузнецова завершила работу депутатом, фото из сети

Судя по последней декларации Кузнецовой, она имеет три автомобиля: Volkswagen Touareg 2021 выпуска, Porsche Cayman 2019-го и Volvo XC90 2018-го. Анна владеет двумя квартирами в Харькове и домом в области, также в ее собственности есть несколько земельных участков. Интересно, что в 2023 году у Анны появился дом в Испании на 137 квадратных метров за 5 миллионов 872 тысяч гривен.

Кузнецова приобрела дом в Испании
Кузнецова владеет домом в Испании, скриншот из декларации

В 2024 году Кузнецову заметили в городке Камбрилс в Испании. Курорт известен пляжами, которые простираются на 10 километров на побережье Средиземного моря. Его еще называют Коста-Дорада, что означает "золотой берег". Похоже, избранница Терехова не планирует продолжать политическую карьеру и наслаждается жизнью на испанском курорте.

Анна Кузнецова в Испании
В 2024 году Кузнецову видели в Испании, фото "Антикора"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об избраннице политика Михеила Саакашвили. Она младше его на 24 года.

Теги:
#Избранница #Игорь Терехов