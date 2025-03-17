Последней брала интервью у Януковича: как выглядит избранница мэра Харькова Терехова и чем она известна

Глава Харькова находится в отношениях с бывшей журналисткой

Игорь Терехов является мэром Харькова в течение 4 лет. Он стал преемником Геннадия Кернеса, которому установили после смерти памятник в полный рост. Действующий глава Харькова постоянно находится под прицелом камер, а вот его избранница не часто появляется на публике.

В кулуарах ходили слухи, что Терехов находится в отношениях с журналисткой Анной Кузнецовой. А в 2021 году мэр Харькова подтвердил эту информацию. Тогда он отметил, что они вместе много лет. Знакомство произошло, когда Анна брала интервью у чиновника.

Терехов находится в отношениях с Анной Кузнецовой, скриншот с видео

"Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже более десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она у меня брала интервью", — рассказывал политик.

Терехов и Кузнецова вместе уже несколько лет, скриншот из сети

Терехов поделился, что его любимая была последней, кто брал интервью у Януковича в Украине, когда он бежал из страны.

"Кстати, она — последний журналист в Украине, который брал интервью у Януковича, когда он убегал из Харькова", — отметил Игорь.

Кузнецова брала интервью у Януковича в президентской резиденции на окраине Харькова. Экс-глава государства отвечал на вопросы на фоне полосатых обоев и у лампы, чтобы не было понятно, где он находится. Кузнецова отмечала, что Янукович игнорировал большинство вопросов и говорил, что "его предали", но кто именно, так и не указал. Также политик сказал, что не собирается ничего подписывать и "произошло, как произошло". После этого он сбежал в страну-агрессора.

В 2015 году Кузнецову избрали депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". Параллельно она была секретарем комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за исполнением решений облсовета.

Кузнецова была депутатом Харьковского областного совета, фото Depo.ua

Известно, что Анна работала и заместителем директора газеты "Харьковские ведомости". А в 2020 году Кузнецова стала депутатом партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 года чиновница прекратила депутатскую деятельность в Харьковском областном совете.

Кузнецова завершила работу депутатом, фото из сети

Судя по последней декларации Кузнецовой, она имеет три автомобиля: Volkswagen Touareg 2021 выпуска, Porsche Cayman 2019-го и Volvo XC90 2018-го. Анна владеет двумя квартирами в Харькове и домом в области, также в ее собственности есть несколько земельных участков. Интересно, что в 2023 году у Анны появился дом в Испании на 137 квадратных метров за 5 миллионов 872 тысяч гривен.

Кузнецова владеет домом в Испании, скриншот из декларации

В 2024 году Кузнецову заметили в городке Камбрилс в Испании. Курорт известен пляжами, которые простираются на 10 километров на побережье Средиземного моря. Его еще называют Коста-Дорада, что означает "золотой берег". Похоже, избранница Терехова не планирует продолжать политическую карьеру и наслаждается жизнью на испанском курорте.

В 2024 году Кузнецову видели в Испании, фото "Антикора"

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