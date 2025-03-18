Усик защитил диссертацию: в сети назвали это плевком в украинское образование и науку

Спортивный врач считает, что именно из-за такий кейсов украинскую науку и ученых нигде в мире не воспринимают всерьез

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал украинскую систему образования. Накануне действующий профессиональный боксер Александр Усик защитил диссертацию и получил докторскую степень.

Соответствующее заявление Бабелюк опубликовал на своем telegram-канале. Он назвал ситуацию "кринжем".

"Ну и кринж

Все мы в курсе, что количество дипломированных специалистов на квадратный метр в Украине чуть ли не самое большое в мире и точно одно из лидирующих в Европе.

Но это точно не то, чем стоит гордиться, ведь высшее образование, тем более высшие научные ступени, не является слишком доступным, чем, что ты покупаешь в магазине. Именно поэтому образование "получают".

Здесь самый большой вопрос: "зачем?". Абсолютный чемпион мира, легенда украинского и мирового бокса, зачем тебе это PhD? Чтобы не быть л**ом? Почему бы и нет, если его так просто можно получить?

А на деле выходит плевок в украинское образование и науку, которая и так на ладан дышит, а вот такие истории только больше его дискредитируют и показывают какой это все фарс.

То же касается и другого "доктора философии", который сейчас в Лондоне издает книги после защиты у Кивалова.

Нет претензий к людям и их заслугам в своих сферах, но является ли это индульгенцией, чтобы публично насиловать институт украинской науки, бросая тень на институции и показывая, что кто-то равнее других. Все ли в Украине могут себе позволить так защитить диссертацию?

Да, возможно, я на такие новости реагирую более эмоционально, так я сам уже третий год получаю PhD, знаю каких усилий оно стоит и какой путь проходят люди, чтобы потом носить это звание.

За границей, несмотря на твой статус или происхождение, ты все равно будешь вынужден пройти множество этапов на пути к званию "доктора философии", в то время как в Украине достаточно быть своим.

История, от которой воняет и выглядит она как нечто, чего можно было бы спокойно избежать, не бросая тень на институт украинской науки в глазах соотечественников и международного сообщества.

Потом не удивляйтесь, что украинскую науку и ученых нигде в мире не воспринимают всерьез", — написал Бабелюк.

Напомним, в январе в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Усик принял участие в мероприятии и выиграл сразу в нескольких номинациях.