Усик получил степень доктора философии: видео защиты дисертации

Украинский боксер получил ученую степень

Во вторник, 18 марта, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии по специальности "Право". Накануне WBO обязала украинского боксера провести защиту титула против временного чемпиона организации Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) из Новой Зеландии.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВД) на своем YouTube-канале. Таким образом, Усику присудили степень доктора философии в области знаний "Право".

Тема диссертации Усика "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта". Александр учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.

Усик долгое время отрицал возможность стать политиком, однако в 2024 году признался, что хочет стать министром спорта Украины. Более того, он назвал это своей целью. Ранее Александр сообщил, что проведет в боксе еще 2 поединка. Кот хотел сразиться с победителем "дуэли" Дюбуа — Паркер, но Даниель в последний момент заболел, и Джозеф вышел на ринг против Мартина Баколе.