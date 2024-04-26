Сольскому избрали меру пресечения: что решил суд

Министр может попасть за решетку

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей. Его отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов 700 тысяч гривен.

Соответствующее решение ВАКС принял в пятницу, 26 апреля. Мера пресечения будет действовать до 24 июня. Следует отметить, что прокуроры просили назначить Сольскому залог в размере более 200 млн грн.

В случае внесения залога, Сольский будет обязан сдать на хранение свой загранпаспорт и носить электронное средство контроля. Кроме того, он будет должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд, не покидать пределы Киева без разрешения следователя и воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве.

Напомним, Николай Сольский, вместе с его заместителем Маркияном Дмитрасевичем, подозреваются в попытке незаконного завладения государственной землей. 23 апреля стало известно о том, что НАБУ вручило подозрение украинскому министру.

По данным ведомства, в результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Сообщники также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест. При этом Сольский все обвинения отверг.

25 апреля Сольский подал в отставку с должности министра. В то же время в комментарии "Телеграфу" он заявил, что готов работать и дальше, если ему дадут такую возможность.