На час вперед или назад? Несколько способов запомнить, куда переводим часы

Простые советы, чтобы легче справиться с переводом часов на летнее время

В 2025 году, как и в предыдущих, Украина переходит на летнее и зимнее время. По крайней мере, это будет продолжаться до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не подпишет соответствующий законопроект от парламента.

Как сообщает "Телеграф", вскоре украинцы должны перейти на летнее время.

Итак, 30 марта в 03:00 часы нужно будет перевести на один час вперед, то есть на 4:00.

Конечно, такой переход может вызвать определенные трудности, поэтому важно не перепутать время и не упустить важные события.

Отметим, что скоро уменьшится время для отдыха, так что если не обратить внимание на смену, есть вероятность опоздать на работу или другие важные дела.

Как запомнить, куда именно "крутить" стрелки?

Существует простая и логическая "запоминалка". Ее принцип работает так: необходимо запомнить фразу "Весной — Вперед, Осенью — Назад". Кроме того, есть и украинский аналог фразы: "Навесні — ВосеНи" (расшифровывается как Навесні — Вперед, Восени — Назад).

Сенсорная "запоминалка". На этом примере следует осознать, что стрелки часов следует переводить в направлении солнца, то есть к лету. Весной их нужно перемещать вперед, в сторону тепла и солнечных дней, которых становится больше. Осенью же перевод происходит назад, к летнему теплу, которое уже осталось позади.

Туристическая "запоминалка". Любителей путешествий часто привлекают уличные кафе, где столы стоят прямо на тротуарах. Это не только уютные места отдыха, но и способ запомнить, куда нужно переводить стрелки часов.

В марте, когда идет переход на летнее время, столики выносятся на улицу, а в октябре, когда на улице становится холодно и переходят на зимнее время, их заносят обратно. Стрелки часов двигаются в том же направлении.

А для тех, у кого лучше развита зрительная память, существует визуальная "запоминалка".

Этот пример с часами поможет понять правило перевода: вперед или назад.

Перевод часов Перевод часов

Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать точное время в Украине после перевода часов.