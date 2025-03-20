Одни считались оберегом, другие сначала носили мужчины: о чем могут рассказать украинские украшения

Они не только украшали женщин и мужчин, но и выполняли защитную функцию, свидетельствовали о статусе и становились родовими реликвиями, которые передавались из поколения в поколение.

Украинские традиционные украшения – это не просто красивые аксессуары, а настоящие символы культуры, истории и духовности. Они отражают глубокую связь народа с природой, традициями и духовными ценностями.

Среди самых известных традиционных украшений следует выделить дукачи, кораллы, крысы и герданы. Эти украшения не только подчеркивали женскую красоту, но и защищали от злых сил и свидетельствовали об обилии.

Дукачи

Дукачи произошли от золотой монеты дуката, которая карбировалась в Венеции с 1284 года. Эти монеты числились образцом свойства золота на протяжении веков. В Украине дукачи стали популярны в XVII-XVIII веках как символ изобилия и престижа. Женщины носили их как медальоны на цепочках или брошях, часто передавали по наследству как часть приданого.

Дукачи изготовляли преимущественно из монет государственной чеканки, реже — ручной работы с гравированным или рельефным изображением. Самые оригинальные из них – это монеты или медали с ушками, оправленные в рамку из крученой серебряной проволоки.

Кораллы

Кораллы были одним из самых распространенных и ценных женских украшений в Украине. Они считались оберегом, защищая от злого глаза и болезней. Чем больше кораллов в ожерелье, тем богаче считалась женщина. Коралли были обязательным атрибутом для невесты во время свадьбы.

Кораллы были разных видов, в том числе классические круглые, граненые и малинки. Кровавые кораллы темно-красного оттенка ценились дороже всего.

Пацьорки

Пацьорки — это традиционные украинские бусы, изготовленные из разноцветных бусин из стекла, металла или камня. Стеклянные пацьорки были самыми популярными и привозились из Богемии и Венеции. Они были более доступной альтернативой королям или дукатам и часто носились вместе с дорогими украшениями.

Баламуты

Баламуты — украинские бусы из перламутра (внутреннего слоя раковин пресноводных и морских моллюсков). Появились в Украине в XIX веке и, вероятно, имели восточное происхождение. Могли попасть в Украину в виде четок, приобретенных паломниками в святых местах.

Ожерелье символизировало целомудрие и было атрибутом наряда свадебной матери. Девушки и замужние женщины носили обычно один или три ряда баламутов. В более дорогом варианте ожерелье украшалось дукачами.

Герданы

Герданы — плетеные или вышитые бисером бусы, которые носили как женщины, так и мужчины. Первоначально гердан был исключительно мужским украшением, использовался в народных обрядах и празднествах. Узор и богатство бисера отражали социальное состояние человека.

Герданы делились на классические длинные бисерные ленты, воротнички и медальоны. В Гуцульщине были популярны сложные геометрические узоры с доминированием красного и черного цветов.

Влияние времени и возрождение

С течением времени, особенно под влиянием советской политики и фабричного производства, традиционные украшения подверглись упадку. Однако сегодня мы становимся свидетелями их возрождения. Современные мастера восстанавливают древние техники, а украинцы все чаще обращаются к своим корням, возвращая к жизни традиционные украшения как часть национального кода.

Украинские традиционные украшения остаются символами красоты народа, оберегами и символами статуса. Их возрождение свидетельствует о росте национального сознания и интереса к культурному наследию. Благодаря этому, традиционные украшения вновь обретают популярность, становясь неотделимой частью современного украинского образа.

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