Как одевались украинские женщины в конце XIX века: сравнение городской и сельской моды
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В конце XIX века женщины среднего достатка в украинских городах и селах имели кардинально разные подходы к формированию гардероба.
В то время, когда Украина находилась под властью двух империй, а индустриализация только начинала менять жизнь людей, одежда стала ярким отражением мировоззренческих изменений в обществе. Женщины, которые жили в пределах одной страны и принадлежали к одной социальной прослойке, выбирали разные способы самовыражения через костюм.
Горожанки, вдохновленные европейскими модными журналами, экспериментировали с новыми силуэтами и материалами, тогда как селянки бережно хранили традиционный костюм, передававшийся из поколения в поколение. Это создавало уникальную картину сосуществования двух разных модных миров в пределах одного времени и пространства.
Городская мода под влиянием Европы
Горожанки, часто относившиеся к интеллигенции, ориентировались на европейскую моду. Этому способствовал доступ к модным журналам, которые активно издавались как в Австро-Венгрии, так и в Российской империи. Их типичный гардероб включал:
- Сложное многослойное белье (сорочку, корсет, панталоны);
- Теплые фабричные чулки;
- Модные рубашки и юбки европейского кроя;
- Пальто как верхняя одежда;
- Тонкие кожаные перчатки и муфты;
- Шляпки вместо традиционных платков.
Традиционная одежда селянок
Сельские женщины соблюдали традиции, унаследованные от предыдущих поколений. Их костюм состоял из:
- Традиционной рубашки, которая одновременно служила и бельем;
- Юбки или плахты с запаской;
- Обязательной крайки (пояса);
- Очипка и шерстяного платка для замужних женщин;
- Шерстяной керсетки;
- Теплой юпки как верхней одежды;
- Шерстяных рукавиц.
Влияние городской и сельской моды
Несмотря на очевидные отличия, было интересное взаимовлияние городской и сельской моды. Новинки попадали в деревни через торговцев и ярмарки, внося новые ткани, узоры и идеи декора. К примеру, именно так в традиционном наряде появилось кружево. В то же время городские женщины не сторонились вышивки и других элементов традиционной одежды, творчески адаптируя их к своему гардеробу.
Некоторые элементы одежды, такие как сапоги, были универсальными и использовались как в городе, так и в селе. Ведь обувь менялась значительно медленнее одежды.
Интересно, что для селянки поход в город был праздничным событием, поэтому она одевала лучшие вещи, тогда как горожанка для ежедневных дел выбирала более простую, обыденную одежду. Это объясняется разным образом жизни: горожане должны были ежедневно ходить по магазинам, тогда как селянки обеспечивали себя в основном самостоятельно. Такие отличия в одежде ярко отражали не только модные тенденции, но и социальные изменения и образ жизни украинских женщин в конце XIX века.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы одевались в первые годы независимости. Это была не просто смена одежды, а подлинная культурная революция.