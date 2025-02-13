Как одевались украинские женщины в конце XIX века: сравнение городской и сельской моды

В конце XIX века женщины среднего достатка в украинских городах и селах имели кардинально разные подходы к формированию гардероба.

В то время, когда Украина находилась под властью двух империй, а индустриализация только начинала менять жизнь людей, одежда стала ярким отражением мировоззренческих изменений в обществе. Женщины, которые жили в пределах одной страны и принадлежали к одной социальной прослойке, выбирали разные способы самовыражения через костюм.

Горожанки, вдохновленные европейскими модными журналами, экспериментировали с новыми силуэтами и материалами, тогда как селянки бережно хранили традиционный костюм, передававшийся из поколения в поколение. Это создавало уникальную картину сосуществования двух разных модных миров в пределах одного времени и пространства.

Городская мода под влиянием Европы

Горожанки, часто относившиеся к интеллигенции, ориентировались на европейскую моду. Этому способствовал доступ к модным журналам, которые активно издавались как в Австро-Венгрии, так и в Российской империи. Их типичный гардероб включал:

Сложное многослойное белье (сорочку, корсет, панталоны);

Теплые фабричные чулки;

Модные рубашки и юбки европейского кроя;

Пальто как верхняя одежда;

Тонкие кожаные перчатки и муфты;

Шляпки вместо традиционных платков.

Традиционная одежда селянок

Сельские женщины соблюдали традиции, унаследованные от предыдущих поколений. Их костюм состоял из:

Традиционной рубашки, которая одновременно служила и бельем;

Юбки или плахты с запаской;

Обязательной крайки (пояса);

Очипка и шерстяного платка для замужних женщин;

Шерстяной керсетки;

Теплой юпки как верхней одежды;

Шерстяных рукавиц.

Влияние городской и сельской моды

Несмотря на очевидные отличия, было интересное взаимовлияние городской и сельской моды. Новинки попадали в деревни через торговцев и ярмарки, внося новые ткани, узоры и идеи декора. К примеру, именно так в традиционном наряде появилось кружево. В то же время городские женщины не сторонились вышивки и других элементов традиционной одежды, творчески адаптируя их к своему гардеробу.

Некоторые элементы одежды, такие как сапоги, были универсальными и использовались как в городе, так и в селе. Ведь обувь менялась значительно медленнее одежды.

Интересно, что для селянки поход в город был праздничным событием, поэтому она одевала лучшие вещи, тогда как горожанка для ежедневных дел выбирала более простую, обыденную одежду. Это объясняется разным образом жизни: горожане должны были ежедневно ходить по магазинам, тогда как селянки обеспечивали себя в основном самостоятельно. Такие отличия в одежде ярко отражали не только модные тенденции, но и социальные изменения и образ жизни украинских женщин в конце XIX века.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы одевались в первые годы независимости. Это была не просто смена одежды, а подлинная культурная революция.