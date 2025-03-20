Украинская чиновница во время войны "чилит" на курорте во Франции: рассказываем, что там и по чему (фото)

Руководит Запорожьем… с французского курорта: новый вояж главы горсовета

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко находится во французском городе Бельфор с 14 марта. По информации Запорожского горсовета, поездка продлится 9 дней – до 22 марта.

Как сообщает информационный портал "ЗаБор", визит носит официальный характер и направлен на улучшение международного сотрудничества и укрепление партнерских отношений между муниципалитетами Запорожья и Бельфора.

В горсовете отмечают, что бюджетные расходы на поездку минимальны. Говорят, что французская сторона взяла на себя оплату за проживание, питание и транспортные расходы в Бельфоре. Страхование, суточные и перелет Регина Харченко оплачивает за свой счет.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года глава горсовета уже посещала Париж. Эта командировка длилась 10 дней и стоила городскому бюджету 20 тысяч гривен. В тот же месяц Харченко на 20 дней уезжала в США, что обошлось городу в 1,5 тысячи долларов.

Бельфор – город на востоке Франции с населением около 45 тысяч человек, расположен в 360 км от Парижа и является административным центром департамента Территория Бельфор.

Бельфор

Бельфор

Бельфор

Согласно порталу Booking, номер в хостеле в городе Бельфор можно снять за 48 евро.

Самый дорогой гостиничный номер в Бельфоре — номер за 207 евро, и это довольно скромные апартаменты с тремя спальнями.

А питание в Бельфоре влетит туристам в копеечку. Минимальная стоимость обеда в ресторане средней ценовой категории составит примерно 19,50 € (самое дешевое основное блюдо) + 9,50 € (самый дешевый десерт) = 29 € на человека.

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