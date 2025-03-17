Почти 100 тысяч гривен просят за попугая патриотичных цветов (фото, видео)

Это не просто большой попугай, но настоящий взрыв цветов и характера, а еще один из самых известных видов экзотических птиц в мире

В Украине из экзотов из Южной Америки продают не только капибар, а и попугаев. В частности, сине-желтого ара (Ara ararauna). Более миллиона сине-желтых ара живет в неволе, что делает его одним из самых распространенных видов ара в мире.

Такого любимца в Украине можно приобрести за 94 500 грн или $2277. Такую сумму просят не за взрослую птицу, а за самостоятельного птенца. Покупая такого попугая стоит помнить – ара требуют определенных условий содержания.

Объявление о продаже птенца ара

Гигантский попугай в вашем доме: чего ожидать от ара

Ара имеет громкий голос и не стесняется его использовать. Они кричат, не только чтобы пообщаться, а просто в выражении эмоций.

Им свойственно деструктивное жевание — без достаточного количества игрушек, стены могут пострадать. Ара – попугаи немаленькие: длина до 90 см, вес – до 1,5 кг. Из-за больших размеров им нужно много пространства для полетов: идеальный вольер должен быть не менее 15 метров в длину.

Птица может пережить хозяина

В дикой природе ара может жить 30–35 лет. В неволе, при хорошем уходе — более 60 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что других популярных попугаев, которые являются символом любви в Украине, можно купить в сотни раз дешевле. Речь о неразлучниках, которые стоят по 500 грн птице.