Искусственные озера, баня и гора: как выглядит особняк экс-нардепа Королевской возле Киева

Экс-нардеп жила в роскошном огромном имении под Киевом

Наталья Королевская — бывшая пророссийская народная депутат, работавшая в Верховной Раде в угоду Кремлю. Народная избранница составила мандат только в феврале 2023 года, но уже находясь за границей. Впоследствии Королевскую объявили в розыск, поскольку она подозревается в недостоверном декларировании.

Журналисты программы "Деньги" выяснили, что до побега из Украины Королевская жила в коттедже в поселке Лесники, в 20 километрах от Киева. На территории особняка, что занимает площадь свыше гектара, обустроены бассейн, искусственные озера, гора. Также есть дома для охраны и прислуги, один из которых протянулся на 200 квадратных метров.

Имение, где жила Королевская, скриншот с видео

Сам особняк занимает площадь в 600 квадратных метров. Рядом есть баня. По всей территории установлены беседки для отдыха, насажены разнообразные деревья, кустарники, есть участки с газоном.

Имение Королевской под Киевом, скриншот с видео

На территории особняка есть гора, искусственные озера, беседки, скриншот с видео.

Экс-нардеп отмечала, что роскошный дом будто бы принадлежит ее отцу, поэтому она и не записала его в декларацию. Сама же бывшая чиновница зарегистрирована в квартире своего мужа.

Также Наталья утверждала, что ездит в этот особняк по выходным к родителям. Хотя журналисты проследили за экс-нардепом и увидели, что она посещает имение каждый день. К тому же в ее соцсетях можно увидеть много разных фотографий возле дома в Лесниках.

Королевская на огороде возле дома, фото из ее соцсетей

До полномасштабного вторжения Королевская сбежала в Дубай вместе с мужем и детьми. В 2023 году экс-нардеп была объявлена в розыск за недостоверные данные в декларации за 2020 год. Речь шла о том, что политик не указала в декларации земельный участок и дом в Подмосковье, а также земельные участки в Киевской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит имение предателя Петра Симоненко под Киевом. Он сбежал в Россию в начале полномасштабной войны.