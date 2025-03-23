Собственное озеро, хрустальные люстры и позолоченные краны: как выглядит имение предателя Симоненко, сбежавшего в Россию

У политика был роскошный особняк под Киевом

Бывший народный депутат Петр Симоненко в течение 20 лет возглавлял Коммунистическую партию Украины. Он отметился антиукраинскими заявлениями на протяжении всей политической деятельности. В 2022 году Симоненко сбежал в Россию, а в Украине ему объявили о подозрении в поддержке российской агрессии. На родине у экс-чиновника осталось роскошное имение под Киевом.

После начала полномасштабного вторжения Симоненко обратился к российским властям и попросил об эвакуации. Так, на Киевщину направили отряд спецназа, который вывез предателя из Украины в страну-оккупанта в марте 2022 года через Беларусь.

Всю жизнь Симоненко распространял идеи коммунизма — достижение равенства между бедными и богатыми. Похоже, его убеждения базировались только на словах. Об этом свидетельствует роскошное имение экс-нардепа в Киевской области, где он жил до марта 2022 года. Соответствующие фото появились в сети после бегства Симоненко из дома.

Имение Симоненко с высоты птичьего полета, фото тг-канал "Реальная война"

Озеро на территории особняка Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

На территории особняка есть личное озеро, сосновые деревья и двухэтажный дом с террасой. В коридоре на первом этаже можно увидеть небольшой красный ковер с логотипом Коммунистической партии. А между этажами свисает огромная хрустальная люстра. В доме вставлены панорамные окна, полы с узорами и кованые перила.

Люстра в доме Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

Кованные перила в доме Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

В ванной комнате политик повесил еще одну хрустальную люстру, правда, поменьше. На стенах можно заметить мозаику с цветами, а еще — большое зеркало в позолоченной раме. Также есть позолоченные краны в ванной, душе, умывальнике и сама сушилка. А напротив унитаза установлено панорамное окно.

Ванная комната в доме Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

Позолоченные детали в ванной Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

Также в доме Симоненко обнаружили несколько красных книг с надписью "Коммунистическая партия Украины". Сейчас он живет в России, распространяет пропагандистские месседжи и поддерживает войну против Украины.

Книги, найденные в доме Симоненко, фото тг-канал "Реальная война"

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