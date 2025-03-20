Был свидетелем "большой приватизации" и поддерживал разгон Майдана: где похоронен экс-нардеп Чечетов, совершивший самоубийство

Экс-нардеп совершил суицид в 61 год

Михаил Чечетов запомнился как пророссийский народный депутат "Партии регионов". Он принимал участие в приватизации государственных предприятий в начале 2000-х и принятии "диктаторских законов". В 2015 году политик покончил жизнь самоубийством.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность политика, чем он запомнился, и что известно о его суициде.

Биография Михаила Чечетова

Будущий политик появился на свет в 1953 году на Курщине. Трудовую деятельность начал в шахтах Донбасса. Получал образование в Харьковском инженерно-экономическом институте, где начинал доцентом, а затем стал профессором кафедры бухгалтерского учета. В 1994–1998 годах Михаил был народным депутатом. После этого год был заместителем министра экономики Украины.

Михаил Чечетов был нардепом еще в 90-х, фото из сети

В 2003 году Чечетов был назначен председателем Фонда госимущества. В то время "Криворожсталь" продали в пять раз дешевле рыночной цены. Через год Михаил дал показания по поводу схем, как украинские олигархи захватили государственные предприятия. Являлся членом наблюдательных советов "Укртелекома" и "Нафтогаза Украины". Входил в координационный комитет по борьбе с коррупцией и преступностью при президенте Леониде Кучме.

В 2006-2007, а также в 2012 году Чечетов попал в парламент от "Партии регионов", в которой впоследствии стал заместителем председателя фракции. Отдельные журналисты назвали депутата "дрессировщиком" и "семафором" партии. А все потому, что он давал указания однопартийцам по голосованию: поднятая рука означала, что законопроект нужно поддерживать, а опущена — что не стоит.

Чечетов руководил голосованием регионалов, фото УНИАН

Чечетов голосовал за закон "Об основах государственной языковой политики", усиливающий статус русского языка в Украине. Также Михаил говорил, что народным депутатам не нужно появляться в Верховной Раде в вышиванках.

Нардеп поддерживал разгон протестующих на Майдане, который устроил Янукович. К тому же он назвал "признаком гражданского общества" то, что в Украине люди могут выйти на Майдан. Поддерживал "диктаторские законы", которые ограничивали права и свободы граждан.

Чечетов поддерживал силовой разгон майдановцев, фото УНИАН

После расстрела майдановцев Чечетов "переобулся" и сказал, что не поддерживает "грубые ошибки бывшего руководства страны": "Теперь уже бывшим руководством страны были допущены грубые ошибки, которые привели к трагическому периоду нашей истории. Мы осуждаем и ограничиваем ошибки руководства!".

В 2014 году политик не подавал свою кандидатуру в парламент. Впоследствии ему сообщили о подозрении в принятии скандальных "диктаторских законов". Чечетова заключили под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. За экс-нардепа внес эту сумму пророссийский нардеп Вадим Новинский.

Могила Михаила Чечетова

В 2015 году тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сообщил, что Чечетову предъявят и другие обвинения. Вскоре экс-нардеп выпрыгнул из окна 17-го этажа и погиб. В предсмертной записке Чечетов написал, что не в силах жить.

"Нет никаких моральных сил жить дальше. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Очень благодарен всем за поддержку. Извините и правильно меня поймите", — написал мужчина.

Прощание с Михаилом Чечетовым прошло в зале больницы "Феофания", куда пришли его родные, близкие и коллеги. Журналистов не допустили на похороны. Политика не отпевали, а похоронили только под звуки саксофона.

Похороны Михаила Чечетова, фото KP.UA

Похороны Михаила Чечетова, фото KP.UA

Чечетова похоронили на Южном кладбище в Киеве. Политику построили большой гранитный памятник с его изображением в полный рост и именем. На надгробной плите экс-нардепа установили открытую книгу, тоже сделанную из гранита.

Памятник Михаилу Чечетову, фото "Гранитный мастер"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о покойном экс-премьер-министре Украины Витольде Фокине. Его не стало в 92 года.