Когда дрон попадает в дом: что может спасти жизнь

Не думайте, что вас это не коснется

Жительница дома, который получил удар беспилотника в Киеве, рассказала о пережитом и сделала акцент на важных уроках, которые могут помочь другим украинцам. Она решила поделиться наблюдениями, которые стали очевидными в чрезвычайной ситуации.

В этом материале "Телеграф" собрал советы от пострадавшей — владелицы разбитого дома Дианы Натхир.

Проблема парковки и доступа к службам

По словам женщины, основным препятствием для спасателей стали хаотически припаркованные машины, блокировавшие въезд во двор.

"Мы видели, как за это время огонь просто ел все вокруг. Это не только чье-то имущество, это огромный риск для жизни. Именно по этой причине в Днепровском районе погибла женщина", — говорится в сообщении.

Диана призвала проверить доступность дворов, договориться с соседями о проезде и оставить контакты на автомобилях, поскольку в критический момент это может помочь спасательным службам.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям

В своем сообщении киевлянка посоветовала проверить состояние пожарных гидрантов и огнетушителей в подъездах, ведь ее соседи тушили пламя еще до прибытия службы.

Также она отметила важность иметь "под рукой" вещи для эвакуации — документы, лекарства, деньги, и выходить самостоятельно, не дожидаясь полиции. Соседям, которые не в состоянии выйти сами, помочь.

Диана, в частности, предостерегла не подходить к обломкам из-за риска взрывов.

"После падения БПЛА или его обломков возможно еще повторное детонирование части боеприпаса или топлива (у нас был ряд взрывов после)", — подчеркнула женщина.

Еще одним важным правилом является использование лестницы вместо лифта. Особую опасность может представлять поврежденная система. Следует заранее проверить все лестничные площадки и убедиться, что они открыты и не имеют определенных ограничений.

Эмоциональная поддержка и осторожность

Пострадавшая отметила, что даже физически здоровые люди могут нуждаться в помощи после таких событий.

"Я всегда была уверена, что я — кремень. Но за эти несколько секунд, пока я бежала с дочерью на руках в коридор, во мне что-то сломалось", — призналась она. Для психологической помощи женщина посоветовала обращаться к медикам на месте или по номеру психологической поддержки (0-800-100-102, работает с 10:00 до 20:00). Кроме того, следует просматривать местный чат дома, ведь там могут быть просьбы о помощи или предложениях поддержки.

И один из самых главных советов – не думайте, что вас это не коснется.

"Берегите себя, донатьте и помогайте людям вокруг. Но в первую очередь — "маску на себя"", — добавила напоследок киевлянка.

Напомним, что в результате продолжительных боевых действий в Украине население столкнулось с новой реальностью, где стресс и неожиданность стали частью повседневной жизни. Из-за зависимости от адреналина некоторые хотят слышать звук взрыва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чтобы справиться со стрессом, вызванным войной, потерей близких и домов и т.д. украинцам следует применить особую стратегию борьбы со стрессом. Психотерапевт подчеркнула главные советы, как правильно себя настроить.