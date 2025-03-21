"Контракт 18-24" расширяется: к программе присоединяются новые бригады (список)

Программа охватит 11 новых боевых подразделений

Контракт-18-24 распространится на другие бригады. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Петр Палис объявил о значительном расширении программы.

В ближайшее время к ней присоединятся девять бригад ВСУ, среди которых 3 отдельная штурмовая бригада, 24 ОМБр имени короля Даниила, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 93-я ОМБр "Холодный Яр" и другие. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Кроме военных подразделений к программе в скором времени присоединятся формирование Национальной гвардии Украины – полк "АЗОВ" и 13 Бригада НГУ "Хартия".

Полный список бригад и подразделений, на которые распространится программа:

3 отдельная штурмовая бригада;

24 ОМБр имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского;

93-я ОМБр Холодный Яр;

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

39-я отдельная бригада береговой обороны – 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса;

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

АЗОВ (подразделение НГУ);

13 Бригада Национальной гвардии "Хартия".

Что такое "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" – это добровольная инициатива для украинцев от 18 до 24 лет. Участники получают денежное вознаграждение в размере 1 000 000 гривен, из которых 200 000 гривен выплачиваются сразу после подписания контракта, остальные – во время службы. Ежемесячное денежное довольствие контрактников составляет до 120 000 гривен.

"Контракт 18-24 – это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это шанс сделать осознанный выбор, обрести боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год", – подчеркивал ранее министр обороны Украины Рустем Умеров.

Участники программы имеют право на "нулевую" ипотеку, бесплатное обучение за государственные средства, медицинское обеспечение, включая зубное протезирование, возможность выезда за границу после года службы и гарантированное освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Третьей штурмовой подвергли критике "Контракты 18-24". Дмитрий Кухарчук, начальник рекрутинга бригады, заявил, что Кабмин не имел права принимать подобное решение,