Сделать выбор между логикой и эмоциями. Психолог назвала два условия усиления ВСУ

В армии есть уклонисты и беглецы, однако их число можно сократить

Чтобы избежать огромного количества уклонистов от мобилизации в ВСУ, система должна выбрать другой подход к привлечению граждан в армию. Следует различать, где военнообязанный будет полезнее – на передовой или в тылу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она объяснила, что уклонисты часто объясняют свое поведение несправедливостью подхода к призыву.

Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния".

— Тут тоже проблема в поляризации: либо идут все, либо никто. Вспомним начало войны. Тогда пошли почти все. Мы были мотивированы именно выживанием и защитой своей территории. Что случилось потом? Их остановили и сказали, что так много людей не нужно. Потом передумали и начали снова всех собирать, — говорит кандидат психологических наук.

По ее словам, в паузе между последними двумя этапами мотивация упала, ведь люди перестали действовать исключительно на инстинктах и имели время проанализировать и сделать выбор, руководствуясь уже логикой, а не эмоциями.

— Рациональный выбор показал, что не все хотят и не все могут идти в армию. Действительно, есть те, кто просто испугался и сбежал. Но есть и многие, кто может быть полезен армии другим способом. Один по своим внутренним качествам способен воевать на передовой, второй — находить космические средства на закупку вооружения, третий — быть максимально продуктивным на тыловых должностях, — объясняет эксперт.

По ее мнению, прежде всего следует создать действительно справедливый и честный отбор по возможностям и способностям.

— Во-вторых, крайне важно, чтобы подготовка к службе длилась достаточно времени и давала возможность не только научиться военному делу, но и адаптироваться к новым условиям и реалиям, — говорит психотерапевт.

Она объясняет, что попадая на учебу, мужчина переживает сильный стресс, но по мере знакомства с побратимами, получением поддержки и приобретением опыта уровень этой тревожности снижается в разы.

— В результате такой боец не сбежит с позиций при первой же возможности, ведь будет готов к тому, что его там ждет. Именно такой систематический подход и строгое соблюдение всех требований и правил с обеих сторон могли бы значительно усилить нашу армию в будущем, — подытожила Светлана Арефния.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как война с Россией бьет по психике миллионов украинцев.