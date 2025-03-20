"Это большой подарок россиянам": Зеленский рассказал, будет ли Украина в НАТО

Зеленский говорит, что обсуждать нечего

Президента Украины Владимира Зеленского снова спросили о том, возможен ли нейтральный статус нашего государства, как того хочет Путин. Президент в ответ сказал, что этот вопрос пока не актуален, ведь страну, к сожалению, не приглашают в Альянс.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с Йонасом Гаром Стере, передают Новости.LIVE.

"О нейтральности. Если это был вопрос о НАТО, то я всегда говорил – к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник НАТО не поддерживает Украину в НАТО. На сегодняшний день это так", — заявил Зеленский. Президент также сказал, что сейчас стоит вопрос контингента других стран в море, воздухе, на Земле, и это все очень сложно. "А могло быть просто НАТО", — подытожил он.

Президент также опроверг информацию о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, подчеркнув, что подобные требования предъявляют россияне.

Следует отметить, что недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что отказ от НАТО является "красной линией" для Украины на переговорах. Сам Зеленский раньше отмечал важность вопросов относительно территорий и объема армии.

Ранее "Телеграф" также писал, что Орешник может стать большой бедой для НАТО. Так считает аналитик по безопасности Декер Эвелет.