До НАУ завітало ДБР. Яку корупційну схему викрили в університеті

Ректорка розповіла, що відбувається у навчальному закладі

У Державний університет "Київський авіаційний інститут", раніше відомий, як НАУ, навідалося Державне бюро розслідувань. Правоохоронці розслідують можливу корупційну схему бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомила ректорка вишу Ксенія Семенова. За її словами, ймовірно, комерційна компанія (ТОВ) у змові зі співробітником університету, під виглядом замовлення наукових досліджень, організувала схему бронювання.

Як зазначила Семенова, сумнівну діяльність вчасно помітило управління безпеки вишу. Підозри викликало працевлаштування медика у команду, що займалася дослідженням безпілотних технологій.

"Продовжуємо чистку авіаційного від корупції. Дякую за допомогу та співпрацю правоохоронцям", — заявила ректорка вишу.

Вона також додала, що подібна схема не нова – раніше аналогічне зловживання було викрите в Харківському авіаційному інституті (ХАІ).

"Університет зі свого боку, як тільки виявив потенційне зловживання, — відразу подав заяву в правоохоронні органи. Зараз справу веде ДБР", — підкреслила Ксенія Семенова.

У КАІ наголошують, що будь-які махінації з незаконним бронюванням не будуть толеруватися, і закликають колег з інших вишів бути пильними.

Публікація Ксенії Семенової

Нагадуємо, раніше очільниця НАУ розповідала, як у виші борються з хабарями. Ректорка закликала студентів та викладачів не замовчувати випадки корупції, адже це шкодить не лише репутації університету, але й загалом всій країні.