Соцсети обсуждают появление "зэток" в лицее НАУ: руководство отреагировало

Мальчики заигрались в политику и не чувствуют земли под ногами, — Семенова

В соцсетях появилась информация, что учащиеся Авиакосмического лицея имени Игоря Сикорского, входившего в состав бывшего Национального авиационного университета (НАУ), пишут так называемые "зэтки" в туалетах учебного заведения. Эти символы ассоциированы с враждебной русской армией, что вызвало волну возмущения среди общественности.

На эти сообщения оперативно отреагировала и. о. ректора НАУ Ксения Семенова. В своей публикации в Facebook она отметила, что авиакосмический лицей является коммунальным учреждением, которое подчиняется департаменту образования КГГА.

Фото из соцсетей

Семенова также подчеркнула, что директор лицея — очень опытная и порядочная женщина. А родные и близкие руководства лицея находятся на фронте, а некоторые уже потеряли сыновей на войне.

"Набрасывать сейчас на коллектив, который кладет жизнь своих семей за независимость Украины — это мерзость. Галине — поддержка. Вы не виновата в том, что мальчики заигрались в политику и не чувствуют земли под ногами", — написала и. о. ректора НАУ.

Сообщение Ксении Семеновой

Напомним, осенью 2024 года был реорганизован НАУ в Государственный университет "Киевский авиационный институт" (КАИ). Университет является первым в Украине заведением высшего образования, которое зарегистрировано в организационно-правовой форме как государственное некоммерческое предприятие (ДНП) вместо бюджетного учреждения, которое даст больше финансовой автономии и возложит больше ответственности на руководство университета.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве во время воздушной тревоги охранники НАУ закрыли дверь вуза, где расположено укрытие, перед десятками людей с детьми. Ректор Ксения Семенова уже отреагировала.