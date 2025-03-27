Украденный шедевр Яблонской "всплыл" на черном рынке: семья бьет тревогу

Состоявшиеся после кражи расследования и суд не дали никаких результатов

Украденная картина выдающейся украинской художницы Татьяны Яблонской под названием "Апрельский день" появилась на черном рынке. Произведение искусства было похищено из Уманской картинной галереи между 2006 и 2008 годами, после чего след работы потерялся более чем на 15 лет.

Недавно полотно снова появилось в коллекционных кругах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Татьяны Яблонской — Гайане Атаян.

По словам Атаян, преступление произошло "при участии и под прикрытием местных ментов". Состоявшиеся после кражи расследования и суд не дали никаких результатов – преступников не нашли, а картину не вернули законным владельцам.

"Пожалуйста, будьте бдительны! Не покупайте и не держите у себя ворованное!" – подчеркнула дочь художницы в своем сообщении.

Гайане Атаян также отметила, что лично не может "схватить за руку нынешнего владельца", поскольку такие люди обычно тщательно скрывают свою личность. Она призвала всех, кто может иметь информацию о местонахождении картины, сообщить правоохранительным органам.

Татьяна Яблонская – народная художница Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Ее работы входят в золотой фонд украинского изобразительного искусства XX века.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что картина Марчука побила рекорд среди украинских художников. Ее продали на аукционе за сумасшедшую сумму.