Вкрадений шедевр Яблонської "сплив" на чорному ринку: родина б'є на сполох

Розслідування та суд, які відбулися після крадіжки, не дали жодних результатів

Вкрадена картина видатної української художниці Тетяни Яблонської під назвою "Квітневий день" з'явилася на чорному ринку. Твір мистецтва було викрадено з Уманської картинної галереї між 2006 та 2008 роками, після чого слід роботи загубився на понад 15 років.

Нещодавно полотно знову з'явилося у колекційних колах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила донька Тетяни Яблонської — Гаяне Атаян.

За словами Атаян, злочин стався "за участі та під прикриттям місцевих ментів". Розслідування та суд, які відбулися після крадіжки, не дали жодних результатів – злочинців не знайшли, а картину не повернули законним власникам.

"Будь ласка, будьте пильними! Не купуйте і не тримайте у себе крадене!" – наголосила донька художниці у своєму дописі.

Гаяне Атаян також зазначила, що особисто не може "схопити за руку нинішнього власника", оскільки такі люди зазвичай ретельно приховують свою особистість. Вона закликала всіх, хто може мати інформацію про місцезнаходження картини, повідомити правоохоронним органам.

Тетяна Яблонська – народна художниця України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Її роботи входять до золотого фонду українського образотворчого мистецтва XX століття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що картина Марчука побила рекорд серед українських художників. Її продали на аукціоні за шалену суму.