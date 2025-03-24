Как не перевести часы два раза на летнее время: что нужно знать владельцам Android и iPhone

Что надо знать о функции автоматического перевода часов

В Украине весной 2025 года сложилась уникальная ситуация с вопросом перехода на летнее время. Дело в том, что Верховная Рада хоть и приняла закон об отмене перевода стрелок, но президент его так и не подписал. Поэтому у многих украинцев появился вопрос о том, что в этой ситуации будут делать устройства на Android или техника Apple.

"Телеграф" попытался разобраться в ситуации. Начать стоит с того, что, по упомянутой выше причине, официально об отмене перевода стрелок украинские власти не сообщали. А это значит, что устройства будут переводить стрелки точно так же, как и делали это раньше.

То есть 30 марта в 3:00 часы цифровых устройств автоматически переведутся на час вперед и будут показывать 4:00.

Как известно, вся информация о временных зонах хранится в базе данных IANA Time Zone и именно с ней взаимодействуют все устройства, которые имеют подключение к интернету. Это включает ОС Android, iOS, Windows, Linux, macOS и многие другие. Большинство современных устройств при включении функции автоопределения времени получают информацию о часовом поясе из системы, проверяет во встроенной IANA-базе информацию о необходимости переводить стрелки и сверяет время с сервером Google или Apple.

Так как Верховная Рада или ее представители к IANA не обращались с вопросом отмены перевода стрелок, то в базе Украина по-прежнему числится как UTC+2 (зимнее время) и UTC+3 (летнее время). То есть при переводе часов никаких особых шагов предпринимать не надо.

Если у вас все же возникают сомнения, то развеять их помогут многочисленные сайты, на которых показано точное время. Например, 24timezones или timenow.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы могут быстро запомнить, в какую сторону переводить стрелки часов.