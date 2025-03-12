Украинцы в скором времени перейдут на летнее время: когда и куда переводить часы

Уже скоро: когда в Украине переведут часы на летнее время?

Украинцы традиционно перейдут на летнее время в последнее воскресенье марта. В ночь с 29 на 30 марта 2025 в 03:00 стрелки часов нужно перевести на час вперед. Это означает, что утро начнется раньше, а световой день станет длиннее.

Переход на летнее время происходит для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии. Впервые эта практика была введена еще в XX веке, и с тех пор ее придерживаются многие страны мира, в том числе Украина.

Как адаптироваться к новому времени?

Переход на летнее время может оказывать влияние на самочувствие, ведь приходится спать на час меньше. Чтобы легче адаптироваться, врачи рекомендуют:

За несколько дней до перевода часов ложиться спать на 15-20 минут раньше.

Проводить больше времени на свежем воздухе и получать естественное освещение.

Отказ от кофеина и гаджетов перед сном.

Соблюдать режим дня, чтобы организм быстрее привык к изменениям.

В последние годы многие страны Европы и мира обсуждают возможность отказа от сезонного перевода часов. В Украине также неоднократно поднимали этот вопрос, однако пока официальных изменений в законодательстве нет, и традиционный переход на летнее и зимнее время сохраняется.

Не забудьте перевести часы в ночь с 29 на 30 марта и подготовиться к новому ритму дня!

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких странах еще есть тенденция перевода часов. А также почему от нее отказываются.