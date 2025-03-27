Как не проспать после перевода часов: вам нужно включить лишь одну функцию в телефоне

Это займет всего несколько минут

Близится конец марта, а это означает, что совсем скоро в Украине будут переводить часы на летнее время. Поскольку перевод будет на час вперед и сна будет меньше, есть риск проспать на следующее утро. А чтобы этого не произошло, нужно включить всего одну функцию на телефоне.

"Телеграф" рассказывает, как настроить смартфон, чтобы у вас точно было правильное время при переводе часов. Это займет всего лишь пару минут.

Необходимо зайти в настройки, а затем в раздел "дата и время". Там следует проверить, стоит ли галочка возле "автоустановки времени". Также обратите внимание, стоит ли галочка возле "автоматический часовой пояс".

Если эти настройки в норме, то время переведется автоматически. Однако на некоторых старых моделях телефонов такие настройки необходимо менять вручную.

Когда переводят время

В ночь с 29 на 30 марта 2025 в 03:00 стрелки часов нужно перевести на час вперед. Это означает, что утро начнется раньше, а световой день станет длиннее. Спать в ночь на 30 марта, соответственно, будем на час меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой подписать закон №4201, отменяющий сезонные переводы часов. Автор заявляет, что "миллионы украинцев" якобы поддерживают этот закон.