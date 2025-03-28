Почему мы не выполнили "Заповіт" Кобзаря: исследователи нашли место, о котором действительно писал Шевченко

Парадокс заключается в том, что Шевченко, похороненный в Каневе, на самом деле мечтал о совсем другом месте

В сердце каждого украинского Тарас Шевченко навсегда остается не просто поэтом, а символом непокоренного духа и любви к родной земле. Его последнее желание быть похороненным там, откуда видны безграничные просторы Украины, стало не только личной мечтой, но и глубоким духовным завещанием нации.

Тарас Шевченко всегда мечтал быть похороненным там, откуда открывается панорама на родную землю — среди степей, у могил предков, откуда видны широкие поля и могучий Днепр. Его гениальный "Заповіт" — это не просто поэтическое произведение, а глубокое послание потомкам о связи с украинской землей. Однако выполнили ли украинцы завещание Кобзаря?

Драматические обстоятельства последних дней

Последние дни жизни Шевченко были очень тяжелыми. У него накапливалась жидкость в легких, ему было тяжело дышать и говорить. Он почти постоянно сидел в постели, стараясь облегчить свои страдания. В трагический день он решил спуститься в мастерскую, но упал с лестницы и умер.

Тело поэта поначалу похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. 22 мая 1861 года прах Тараса Шевченко, после 58 дней в Петербурге, нашел вечный покой на Чернечей горе возле Канева.

Тайна перезахоронения

Друг Шевченко Григорий Честаховский взял на себя миссию выполнения последней воли поэта. По преданию, он якобы спросил у умирающего Шевченко, где тот хочет быть похороненным, и услышал ответ "В Каневе". Однако историки считают, что Честаховский мог и соврать, руководствуясь собственными патриотическими намерениями.

Еще за два года до написания "Заповіта", в 1843 году, Шевченко написал стихотворение "Разрытая могила", где символически оплакивал разрушение украинских курганов. Он понимал, что в могилах скрывается не золото или драгоценность, а нечто гораздо более ценное — духовная память народа.

Да и в самом "Заповіте" Шевченко просит похоронить его "на могиле", а могилами в древности называли курганы. Исследователь Александр Клыковка отмечает, что когда Шевченко завещал похоронить его "на могиле", то имел в виду подзахоронение к уже имеющемуся кургану.

Место, которое выбрал сам Кобзарь

Шевченко был настоящим исследователем курганов. Например, во время раскопок кургана Перепятиха в 1846 году он обнаружил уникальную конструкцию: под землей был сооружен деревянный сруб из дубовых бревен, поверх которых клали гранитные камни, а затем засыпали глиняными валиками.

Могила, где хотел быть похоронен Тарас Шевченко

Шевченко в своем "Заповіте" указал Могилу, которая стоит у Днепра. Исследователи определили три ключевых критерия места, которое хотел видеть Шевченко. Это прекрасный вид на Днепр, расположение среди широких полей и высокое место с панорамным обзором степи. Они нашли курган, полностью отвечающий этим характеристикам. По словам активиста, курган, где завещал похоронить себя великий украинский поэт, и поныне находится в достаточно хорошем состоянии: "Это могила на левом берегу Днепра, буквально в 200 метрах от его берега. Могила очень высокая с крутыми склонами, что характерно именно для скифов".

Сам Шевченко писал: "В поле могила с ветром говорила". Эти строки – метафора живой памяти, которая не дает забыть о корнях нашего народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сегодня дом Тараса Шевченко. До наших дней дом, где жил поэт, не сохранился в первоначальном виде. Однако в конце 80-х годов прошлого столетия жилье реконструировали.