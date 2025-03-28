Беглый экс-нардеп Дмитрук засветился на конференции в Москве: цитировал Евангелие и благодарил Азарова

Бывший нардеп мечтает о совместной церкви России и Украины

Нардеп-беглец Артем Дмитрук, недавно "пообещавший" близкое прекращение военного положения и проведение мобилизации в Украине, теперь "появился" на российской "конференции" с помощью видеосвязи.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Батальон "Монако". Конкретное мероприятие и место его проведения не сообщается, но в ролике виден роскошный интерьер в стиле Кремля.

Появившись на экране, Дмитрук поблагодарил экс-премьер-министра Азарова, который вместе с Януковичем скрывается в России, за "последовательную позицию по Украине и мирному урегулированию вопроса".

Кроме того, известный своим заступничеством УПЦ МП бывший парламентарий процитировал Евангелие от Матфея и заявил, что в Украине и России должна быть одна общая церковь.

Примечательно, что Дмитрук вместе с семьей поселился в Лондоне. Учитывая его отношение к министрам Януковича и России, было бы логичнее поехать в Москву.

Кто такой Артем Дмитрук

В 2019 году Дмитрук был избран народным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №133 (Одесская область). Сначала он был членом фракции "Слуга народа" и входил в Комитет по правоохранительной деятельности. Однако в ноябре 2021 года Дмитрук был исключен из этой фракции из-за ряда противоречивых действий, в частности, участия в пророссийских мероприятиях и интервью с блогером Анатолием Шарием.

В марте 2022 года Дмитрук, вероятно, вместе с группой лиц напал на работника правоохранительного органа в Одессе, нанес ему телесные повреждения и пытался похитить его оружие. В октябре 2023 года он также был причастен к драке в центре Киева, во время которой пострадал военный. ​

25 августа 2024 стало известно, что Дмитрук незаконно выехал из Украины, вероятно, через Молдову. В сентябре того же года он был замечен в Лондоне. Офис генерального прокурора Украины приступил к процедуре его экстрадиции.

По состоянию на март 2025 года Артем Дмитрук находится в международном розыске, а его депутатские полномочия остаются неопределенными из-за отсутствия официального приговора суда.

Напомним, после своего бегства в Лондон Дмитрук дал интервью российскому пропагандистскому изданию RT. В нем нардеп критиковал украинские власти и лично президента Украины Владимира Зеленского, а также заявил о якобы преследовании.