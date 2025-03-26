ВСУ продвигаются, а "серая зона" стала больше? Что происходит в Белгородской области (карта)

Войска РФ якобы заняли два села

Украинские военные в Белгородской области могли продвинуться вдоль международной границы на северо-западе. А противник тем временем якобы занял два села и имеет успех в продвижении.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Ссылаясь на российских "военкоров", аналитики пишут, что украинские силы недавно "продвинулись к западу от Демидовки и к северо-западу от Поповки". Отметим, что эти населенные пункты находятся к северо-западу от города Белгород.

При этом в отчете упоминают, что войска РФ якобы заняли Демидовку и Поповку, а также продвинулись к юго-востоку от Демидовки и к западу от Прилесья (к северо-западу от города Белгород). Такие данные, отмечают представители ISW, сообщали другие российские "военкоры.

"Другие российские "милблогеры" утверждали, что украинские силы атаковали Демидовку и что южная часть населенного пункта является спорной "серой зоной", — пишет ISW.

В то же время ряд российских "военкоров" заявляли, что российские войска, включая пограничников ФСБ России в запасе из Приморского края и подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады (44-го АК, ЛГС), в ночь с 24 на 25 марта якобы отразили украинские атаки.

При этом отметим, что на картах DeepState за последние сутки изменений в этом районе не было отмечено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в российском Белгороде вечером 17 марта раздались сильнейшие взрывы. Из-за атаки неизвестных беспилотников был поврежден местный торговый центр, на месте падения сбитого российской противовоздушной обороной беспилотника вспыхнул пожар.