По цене квартиры: в Украине продают советский танк Т-10

Объявления о продаже танков не часто встречаются в сети

На украинских сайтах объявлений можно найти самые разные предложения – от бытовой техники до недвижимости. Однако иногда случаются и довольно необычные объекты, привлекающие особое внимание пользователей.

Недавно в интернете появилось предложение приобрести советский танк Т-10 стоимостью 7,3 миллиона гривен. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов купли-продажи.

Согласно объявлению, боевая машина 1950 года выпуска имеет мощность 700 лошадиных сил и находится в городе Каменское Днепропетровской области. Продавец сообщает, что танк достался ему от деда, бывшего генерала советской армии с 1964 года. Также отмечено, что возможен обмен на другое имущество.

Соответствует ли информация в объявлении действительности, нам неизвестно. Владелец самостоятельно установил цену, и мы не можем знать, не завышена ли она и соответствует ли рыночной. Следует заметить, что объявления о продаже танков не часто встречаются в сети.

Что известно о советском танке Т-10

Т-10 (сначала известный как ИС-5, затем ИС-8) – тяжелый танк СССР послевоенного периода. Разработан в Ленинграде в конце 40-х годов как развитие серии тяжелых танков ИС. Машина имела усиленное бронирование и мощную 122-мм пушку.

Танк был на вооружении Советской армии с 1953 по 1993 год. Всего было произведено около 1500 единиц этой техники. Т-10 был последним серийным тяжелым танком СССР – после него концепция тяжелых танков уступила место основным боевым танкам.

Боевая машина весила около 50 тонн, имела экипаж из 4 человек и могла развивать скорость до 42 км/ч. Запас хода составлял около 250 км. Танки этого типа участвовали в военных учениях, но не применялись в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкие модели авто СССР продают за 9000 гривен. Мы узнали, что в них такого особенного.