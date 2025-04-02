Россияне готовятся к попытке нового наступления. Тимочко рассказал, на каких направлениях и когда это произойдет

Новое наступление России может быть попыткой реванша

Россия готовится к очередной попытке наступления, в частности, в направлении Сумской и Харьковской областей. Противник наращивает резервы и активизация боевых действий возможна уже летом.

Об этом "Телеграфу" сообщил военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Россия не отказалась от идеи вернуть контроль над территориями, с которых была вынуждена отступить под давлением ВСУ — даже в случае прекращения огня или подписания мирных соглашений.

Он напомнил, что в 2022 году враг уже заходил со стороны Сумской области, пытаясь взять Киев, и тогда шли ожесточенные бои у Конотопа и Ахтырки. Новое наступление, по его мнению, может быть попыткой реванша:

"Путин надеется провести военную операцию, кампанию, чтобы, во-первых, взять под контроль территории, с которых они убегали, а во-вторых — достичь определенных успехов к моменту подписания каких-то договоров и уже подписывать те соглашения с позиций реального времени".

По оценке Тимочка Россия готовит наступление на нескольких уровнях: создает резервы в прифронтовой зоне для оперативного пополнения потерь и одновременно формирует ударные подразделения в глубоком тылу. Он уточнил:

"Те резервы они могут потенциально готовить к лету, когда все зазеленеет, подсохнут дороги, и они могут пробовать".

Эксперт также обратил внимание на скрытую мобилизацию в РФ, замаскированную под призыв срочников. По его словам, на новобранцев оказывается давление или их заставляют подписывать контракты, чтобы на их место набирать новых мобилизованных. Такой подход позволяет увеличивать численность армии без публичного объявления масштабной мобилизации.

"Это большая иллюзия, что российские срочники не воюют — воюют и воюют в Курской области", — подчеркнул он.

В ответ на вопрос, готова ли Украина к возможному наступлению, Тимочко заявил, что враг воздерживается от активного продвижения только потому, что знает о боеспособности ВСУ. В то же время, по его словам, Украина нуждается в еще большем оружии, ведь враг имеет численное преимущество в живой силе.

"Оружия никогда не бывает достаточно, оружия никогда не бывает много, и его нужно всегда в больших количествах, особенно сейчас, когда противник в личном составе имеет численное преимущество", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил: Россия может начать новый следующее наступление в мае. Командир 3-й штурмовой бригады Владимир Фокин подтвердил, что на фронте наблюдается активное формирование вражеских резервов.