Выборы уже могут состояться в условиях перемирия - Марьян Ощановский
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Теоретически на выборах в Украине будет три категории избирателей
Немного о выборах, которых не будет)
Три базовых эмоции избирателей — надежда, гнев, страх.
На гипотетических выборах будут три категории избирателей: военные, гражданские в тылу, гражданские за границей.
Теоретически выборы могут пройти в условиях перемирия. То есть, в состоянии между стойким миром и возможным возобновлением войны.
Эмоции, к которым будут апеллировать кандидаты:
- Эмигрантов – надежда на устойчивый мир.
- Гражданских – надежда на устойчивый мир + страх, что война возобновится.
- Военных – надежда на устойчивый мир + гнев из-за несправедливости.
На эмигрантов вряд ли подействуешь эмоцией страха типа "если не выберете меня, то снова будет война".
Также не действенна эмоция страха в случае военных. Зато действенной будет эмоция гнева из-за повышенного чувства справедливости у военных.
В свою очередь на гражданских эмоция страха может оказать большее влияние, чем эмоция надежды.
Источник — Facebook Марьяна Ощановского
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