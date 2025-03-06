Укр

Выборы уже могут состояться в условиях перемирия - Марьян Ощановский

Автор
Марьян Ощановский
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 06 марта 2025, 14:56

Теоретически на выборах в Украине будет три категории избирателей

Немного о выборах, которых не будет)

Три базовых эмоции избирателей — надежда, гнев, страх.

На гипотетических выборах будут три категории избирателей: военные, гражданские в тылу, гражданские за границей.

Теоретически выборы могут пройти в условиях перемирия. То есть, в состоянии между стойким миром и возможным возобновлением войны.

Эмоции, к которым будут апеллировать кандидаты:

  • Эмигрантов – надежда на устойчивый мир.
  • Гражданских – надежда на устойчивый мир + страх, что война возобновится.
  • Военных – надежда на устойчивый мир + гнев из-за несправедливости.

На эмигрантов вряд ли подействуешь эмоцией страха типа "если не выберете меня, то снова будет война".

Также не действенна эмоция страха в случае военных. Зато действенной будет эмоция гнева из-за повышенного чувства справедливости у военных.

В свою очередь на гражданских эмоция страха может оказать большее влияние, чем эмоция надежды.

Источник — Facebook Марьяна Ощановского

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Теги:
#Украина #Выборы #Владимир Зеленский