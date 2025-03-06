Теоретически на выборах в Украине будет три категории избирателей

Немного о выборах, которых не будет)

Три базовых эмоции избирателей — надежда, гнев, страх.

На гипотетических выборах будут три категории избирателей: военные, гражданские в тылу, гражданские за границей.

Теоретически выборы могут пройти в условиях перемирия. То есть, в состоянии между стойким миром и возможным возобновлением войны.

Эмоции, к которым будут апеллировать кандидаты:

Эмигрантов – надежда на устойчивый мир.

Гражданских – надежда на устойчивый мир + страх, что война возобновится.

Военных – надежда на устойчивый мир + гнев из-за несправедливости.

На эмигрантов вряд ли подействуешь эмоцией страха типа "если не выберете меня, то снова будет война".

Также не действенна эмоция страха в случае военных. Зато действенной будет эмоция гнева из-за повышенного чувства справедливости у военных.

В свою очередь на гражданских эмоция страха может оказать большее влияние, чем эмоция надежды.

Источник — Facebook Марьяна Ощановского