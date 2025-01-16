Проверьте кошелек. За монету 50 копеек можно получить более 15 тыс грн

Иногда подобные монеты могут стоить кучу денег

В Украине монеты, выпущенные в первые годы Независимости, очень часто становятся ценным достоянием для коллекционеров. Некоторые монеты могут стоить в несколько раз выше своего номинала.

Одним из экземпляров является монета номиналом в 50 копеек выпуска 1992 года. Ее можно увидеть на площадке по продаже антиквариата и коллекционных вещей Violity. Она уникальна тем, что была отчеканена в Луганске английскими штемпелями и не была в обороте.

Данная монета была сделана из латуни. Стоит она 16 503 гривен. Торги будут продолжаться до 19 января текущего года.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейки" на исторически правильный "шаг". Украинцы бурно отреагировали на возможное нововведение.