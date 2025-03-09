Процесс "Союза освобождения Украины": как большевики сворачивали "украинизацию" с помощью масштабного фейка

Практически все лидеры "украинизации" оказались на скамье подсудимых

В экономике СССР, который появился в декабре 1922 года, взамен жестокой политики "военного коммунизма" еще с весны 1921 года ввели новый курс, который назвали Новая экономическая политика (НЭП). В политической жизни до смерти Владимира Ленина в январе 1924 года было достаточно спокойно. Партийный аппарат, чиновники и военное руководство в целом демонстрировали единство.

Между тем на окраинах бывшей империи Романовых постепенно шла ликвидация малейших ростков национально-освободительных движений. Часть противников из национальных социалистических партий встала на большевистскую платформу, однако требуя уступок в культурной и образовательной сфере. Параллельно восстанавливалось разрушенное хозяйство, и НЭП оказался необходимым тому залогом. Будущее и, как оказалось впоследствии, неотвратимое создание тоталитарного режима на просторах шестой части мира потребовало от партийного руководства быть более гибким.

Поэтому несколько неожиданное развертывание внутренней борьбы среди большевиков, вызванное также и вознесением к вершине власти Иосифа Сталина, заставило его изменить курс с либерального на более жесткий, который помог бы сплотить компартийную элиту и найти профилактические меры для удержания ситуации под контролем. И не только в Москве и Ленинграде (именно в этих городах были наиболее мощные оппозиционные настроения), но и в национальных республиках. И генеральный секретарь ЦК ВКП(б) нашел их…

Сталину в успешной борьбе с оппозиционными движениями и настроениями в ВКП(б) в конце 1920-х годов очень помогли представители украинской партийной элиты, особенно влиятельный нарком образования УССР Николай Скрипник. На этом этапе кремлевский лидер очень удачно использовал лидеров национальных республик в борьбе за власть. В следующем десятилетии эти попутчики и помощники будут уничтожены практически все, особенно во время Большого террора 1937—1938 годов.

Но пока это время не наступило, украинские большевики (многие из них были раньше, во времена Украинской революции 1917—1921 годов, представителями левых партий – в первую очередь, левых эсеров-"боротьбистов", а также социал-демократов и социалистов-федералистов) нуждались в каких-то преференциях. А именно в области образования, культуры, независимого развития языка, который был во времена царизма под давлением хорошо продуманной, позорной "русификации". Вспомним Валуевский циркуляр 1863 года или Эмский указ 1876 года, которые имели целью вытеснение украинского языка в первую очередь из культурно-образовательной сферы.

И национальная элита, которую позже называли национал-коммунистами, дождалась преференций в виде начавшегося процесса "коренизации", который конкретно в УССР получил название "украинизация". Именно в этой республике, а также в регионах СССР, где украинцы имели многочисленные диаспоры (это Кубань, часть Ставрополья и Придонья, некоторые регионы Казахстана, Поволжья и Дальнего Востока), этот процесс оказался довольно длительным и сыграл немалую роль даже в будущем. Ни в какой другой национальной республике он не достиг таких впечатляющих результатов.

"За десять лет "украинизации" (1923—1933) украинцы превратились в структурно полноценную, урбанизированную и консолидированную нацию – то есть получили все те характеристики, которых им так не хватало во время революции 1917—1921 годов. Они вступали в XX век как современная нация. Можно было чувствовать себя современным человеком, делать партийную, государственную, научную и другую карьеру, не боясь утратить национальную идентичность", — писал Ярослав Грицак в "Нарисі історії України". Однако "украинизация" находилась под строгим контролем Кремля, а карательные органы очень придирчиво присматривались к ее лидерам, записывая каждое движение, каждое слово будущих жертв. Московские власти начали постепенное ее сворачивание уже в 1929 году. И практически все лидеры "украинизации" вскоре оказались на скамье подсудимых.

Итак, достигнув успеха в кремлевских коридорах, сталинские власти снова перешли к знакомым еще со времен гражданской войны и борьбы с национально-освободительными движениями террористическим методам управления. И именно такими методами было решено проводить индустриализацию, принудительную коллективизацию и осуществлять контрреволюционный переворот в сфере культуры и национальных отношений. Однако последний растянулся во времени и его апогей наступил уже после Голодомора 1932—1933 годов, инспирированного Кремлем. "Главным врагом, которого преследовали на процессах и вне процессов, во внесудебном порядке, была "буржуазная интеллигенция". Политико-идеологические рамки репрессивного поворота определены были "Шахтинским делом" в июне-июле 1928 года, "процессом СВУ" в марте-апреле 1930 года (первые аресты проведены еще в конце 1928 года), "процессом Промпартии" (поздняя осень 1930 года) и "процессом меньшевиков-интервенционистов" (1931 года), а также серией закрытых "судов" и административных расправ", — писал известный украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття".

В мае 1929 года в Украине начались уже массовые аресты интеллектуалов досоветского периода. Всего к январю 1930 года были арестованы несколько сотен человек. Репрессии еще не касались компартийной элиты. Последняя даже участвовала в последующих громких процессах со стороны обвинения, как бывший левый эсер ("боротьбист") Панас Любченко.

Один из главных организаторов процесса СВУ Панас Любченко. В 1936 году он был уже председателем Совнаркома УССР. На фото он на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов, ноябрь 1936 года

Украинские власти под строгим контролем Москвы руками Объединенного государственного управления (ОГПУ) уже много месяцев их готовили: в орбиту карательных органов попали сотни интеллигентов, которых обвинили в организации "Союза освобождения Украины" (СВУ); параллельно в СМИ еще до начала процесса была развернута "разоблачительная" кампания. Абсолютное большинство украинских историков считают, что это была вымышленная фейковая организация, хотя значительное количество подсудимых на самом деле были проникнуты антисоветскими и антибольшевистскими настроениями.

Итак, с 9 марта по 19 апреля 1930 года в тогдашней столице УССР Харькове, в Украинской государственной столичной опере в присутствии многих сотен зрителей (билеты на это действо распространяли на заводах и фабриках, в воинских частях) проходил грандиозный процесс "Союза освобождения Украины".

Старое здание Харьковской оперы до ремонта 1930-х годов

На скамье подсудимых в первый день оказались 45 известных украинских ученых и деятелей культуры. Это была лишь первая волна "преступников", всего в ходе судилища было привлечено 474 человека.

Подсудимые в процессе СВУ. Первый слева – Сергей Ефремов

Среди них были два академика Всеукраинской академии наук (ВУАН) – ее вице-президент, бывший товарищ (заместитель) председателя Центральной Рады и лидер Украинской партии социалистов-федералистов Сергей Ефремов, историк и юрист Сергей Слабченко. В первой группе были в основном представители гуманитарной интеллигенции – историки, юристы, писатели, языковеды, педагоги, студенты. Позже карательные органы "подтянули" студентов, обвиняемых в членстве в молодежном крыле СВУ – Союзе украинской молодежи (СУМ), а также иерархов Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а впоследствии и рядовых священников. Среди них был один из основателей УАПЦ Владимир Чеховский, известный политик, глава украинского правительства во время Злуки УНР и ЗУНР 22 января 1919 года. Главной целью советской власти была дискредитация украинских деятелей науки и культуры, которые и были "назначены" лидерами антибольшевистского подполья. В глазах большевиков они оставались идеологическими противниками.

Владимир Чеховский. Фото 1929 года

Официальная версия стороны обвинения: СВУ, лидером которой чекисты называли академика Сергея Ефремова, является организацией, связанной с одноименным зарубежным "петлюровским" центром. Именно она готовила свержение советских властей в республике и установление капиталистического строя с помощью соседних государств Европы.

ОГПУ моральным и физическим террором выбивала из подсудимых показания, что они организовали или были членами подпольной организации, целью которой было антикоммунистическое вооруженное восстание и учреждение независимой украинской республики. Также ОГПУ подчеркивала связь граждан СССР с представителями антибольшевистской эмиграции – "украинскими буржуазными националистами"…

Известный украинский историк Юрий Шаповал отмечал: "По замыслу организаторов, процесс "СВУ" должен был быть не просто судом над представителями украинской интеллигенции, а судом над всем периодом национально-освободительной борьбы 1917—1920. Отдельные подсудимые… должны были символизировать этот период, его философию, мировоззренческие принципы. Ключевой вопрос, который всегда возникает, когда речь идет о деле "СВУ": что в обвинении соответствовало действительности, а что существовало только в головах чекистов, которые, используя индивидуальные методы шантажа, заставляли свои жертвы давать показания? С одной стороны, существует немало свидетельств того, что против большевистского режима в Украине осуществлялась бескомпромиссная борьба. Кроме того, сохранилось немало свидетельств того, что в таком виде, как это подавалось в 1929—1930, "СВУ" не существовало… Разрабатывая дело "СВУ", ГПУ подводило базу для последующих тотальных погромных акций, которые будут массово начаты в 1932—1933 годах, когда Сталин решил окончательно покончить с "украинизацией".

Скамья защиты во время судебного процесса СВУ

Среди "разоблачителей" этой фейковой организации были глава правительства УССР Влас Чубарь, секретарь ЦК КП(б)У Панас Любченко (как общественный обвинитель), начальник ГПУ УССР Всеволод Балицкий, государственный обвинитель, заместитель прокурора Высшего суда Михаил Михайлик, прокурор Верховного суда УССР Лех Ахматов (Ахманицкий). Активно осуждали деятелей СВУ Николай Скрипник и особенно Андрей Хвыля – бывший "боротьбист". Николай Скрипник покончит с собой 7 июля 1933 года в Харькове, Панас Любченко — 30 августа 1937 года в Киеве. Все остальные перечисленные коммунистические деятели были расстреляны как раз во время Большого террора в 1937—1938 годах. И все, кроме Балицкого, почему-то считаются жертвами коммунистического режима и реабилитированы…

19 апреля 1930 года был оглашен приговор: четыре человека получили 10 лет лагерей (и среди них Сергей Ефремов, Владимир Чеховский и бывший глава МИД УНР Андрей Никовский), еще шесть – восемь лет лишения свободы; большинство подсудимых получили от трех до шести лет: всего несколько человек получили условное наказание и были освобождены в зале суда. Это был один из первых актов преступного спектакля коммунистической власти в Украине. Впереди был уже не столь долгий (13—15 декабря 1934 года) процесс "Объединения украинских националистов", а дальше наступили времена больших сталинских чисток предвоенного времени.

В 1989 году, уже во времена перестройки в СССР, была проведена тщательная проверка дела СВУ прокуратурой еще советской республики, и 11 августа постановлением пленума Верховного Суда Украины дело было прекращено ввиду отсутствия состава преступления в действиях осужденных лиц.