Укр

Экстрасенсорные способности есть у каждого: ученый объяснил, что мешает современным людям

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Паранормальные способности
Паранормальные способности. Фото Depositphotos

Современные люди не развивают такие способности

Экстрасенсорными способностями обладает буквально каждый человек. Однако их развитию мешают современные технологии.

Об этом отметил глава Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНИЦА), кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст". Он добавил, что способности можно зафиксировать такими приборами как случайные генераторы чисел или квантовые генераторы.

"Исследования в мировых научных учреждениях показали, что экстрасенсорными способностями обладает буквально каждый, просто вопрос, будем ли мы их развивать", — рассказал Артем Билык.

По его словам, у человека древности больше было паранормальных способностей, и он больше их развивал. Это возможно было в связи с отсутствием современных технологий.

"К примеру, в древности была развита биолокация, или "лозоходство", когда человек определял, где копать колодец с помощью сенситивного восприятия. Сейчас, когда мы имеем буровые установки и можем легко ими найти воду, нам не нужны лозоходцы, соответственно, такие способности люди не развивают", — добавил ученый.

Ранее в Украине смогли заснять полтергейста на тепловизор. А на фронте и ВСУ, и россияне видят НЛО.

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