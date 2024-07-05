Экстрасенсорные способности есть у каждого: ученый объяснил, что мешает современным людям

Современные люди не развивают такие способности

Экстрасенсорными способностями обладает буквально каждый человек. Однако их развитию мешают современные технологии.

Об этом отметил глава Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНИЦА), кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст". Он добавил, что способности можно зафиксировать такими приборами как случайные генераторы чисел или квантовые генераторы.

"Исследования в мировых научных учреждениях показали, что экстрасенсорными способностями обладает буквально каждый, просто вопрос, будем ли мы их развивать", — рассказал Артем Билык.

По его словам, у человека древности больше было паранормальных способностей, и он больше их развивал. Это возможно было в связи с отсутствием современных технологий.

"К примеру, в древности была развита биолокация, или "лозоходство", когда человек определял, где копать колодец с помощью сенситивного восприятия. Сейчас, когда мы имеем буровые установки и можем легко ими найти воду, нам не нужны лозоходцы, соответственно, такие способности люди не развивают", — добавил ученый.

Ранее в Украине смогли заснять полтергейста на тепловизор. А на фронте и ВСУ, и россияне видят НЛО.