"Трамп-эффект": как изменился рейтинг Зеленского после спора в Белом доме

Украинцы сплотились на фоне внешней враждебности

Владимир Зеленский имеет поддержку среди украинцев, и она укрепилась. Рейтинг президента Украины после спора в Белом доме с главой США Дональдом Трампом вырос.

Как рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк "РБК-Украина", скачок рейтинга Зеленского произошел также после заявлений Трампа о якобы низкой поддержке своего президента среди украинцев.

"На фоне последних событий поддержка в Украине президента выросла еще более существенно", — отметила она.

Социолог рассказала, что после заявления Трампа, что рейтинг Зеленского в Украине якобы составляет 4%, намерение голосовать за него среди взрослого населения Украины выросло с 17 до 23%. Уже через неделю, после скандальной пресс-конференции Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, поддержка украинского руководителя достигла вверх до 28%.

В то же время, по данным Близнюк, рейтинг одобрения деятельности Зеленского (так называемый Approval Rating) составляет 49%. Интересно, что это на 5% выше Approval rating президента Трампа по данным Reuters/Ipsos.

"Это свидетельствует о том, что общество сплачивается вокруг лидера (как функции) в моменты внешней опасности, что ожидаемо", — добавила она.

Как сообщал "Телеграф", Financial Times, ссылаясь на слова украинского чиновника, написал, что Зеленский может находиться на завершающем этапе своего президентства. В политических кругах Киева уже якобы обсуждают, как долго он пробудет в должности.