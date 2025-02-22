Мужчины будут массово выезжать из Украины: экономист назвал причины и сроки

Андрей Гайдуцкий о миграционных волнах: прогноз и рекомендации.

В Украине ожидаются две новые волны миграции : первая по окончании боевых действий, а вторая после вступления страны в ЕС. Эксперт прогнозирует существенное влияние этих волн на демографическую ситуацию и экономику страны.

Чего ждать и как подготовиться к этим изменениям, рассказал доктор экономических наук и специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в материале "Телеграфа": "Украину ждут еще две волны миграции: экономист о проблемах ВПЛ, выезде мужчин и национальной идентичности" .

По словам Гайдуцкого, первая волна – это точно около 2 миллионов человек. Но 2 миллиона и вернутся. То есть мы получим такой же баланс, а население страны не изменится.

Вторая волна после вступления в ЕС. Это будет зависеть от того, какой уровень заработной платы будет в Украине и насколько он будет отставать от соседних стран. Но я ожидаю, что, поскольку мы уже "выдохнули" столько людей в этой волне миграции, то вторая волна не будет больше 1-2 миллионов.

Сейчас мы наблюдаем, как у мужчин возникает своеобразный "синдром отложенной миграции", ведь для них закрыты границы. Будет ли правильно для Украины сохранить эти ограничения и после войны во избежание критического оттока населения?

«Это будет неправильно — сохранять ограничения. Они должны сниматься постепенно. Возможно, с учетом возраста. Военные уже говорят, что мужчины старше 50 лет не очень интересны ВСУ, поэтому, возможно, отмена ограничений будет поэтапной — 50, 40, 30 лет. современным оружием, чтобы они поначалу могли оградить себя от врага.

А уже потом – защищать Украину. Это сделает стимул для привлечения украинцев в армию более легким", — говорит Андрей Гайдуцкий.

Также эксперт отмечает, что существует отложенный спрос на мужчин со стороны ЕС, особенно в Восточной Европе, для работы на предприятиях. Тысячи фабрик и заводов не могут набрать нужное количество работников из-за того, что движение украинцев за границу прекратилось с начала боевых действий.

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